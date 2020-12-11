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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Наташа Тарчевська |

Південнокорейський режисер Кім Кі Дук помер від коронавірусу

Відомий південнокорейський режисер Кім Кі Дук помер від коронавірусу. Незабаром йому мало виповнитися 60 років.

Режисер перестав виходити на зв’язок 5 грудня. Вночі 11 грудня від Covid-ускладнень Кім Кі Дук помер у лікарні.

Наприкінці листопада Кім Кі Дук прибув до Латвії: за попередньою інформацією, він мріяв придбати будинок в Юрмалі та оформити посвідку на проживання.

Кім Кі Дук помер від коронавірусу

Ким був Кім Кі Дук

Відомий корейський режисер Кім Кі Дук зняв більше 30 фільмів, чимало з яких було відзначено на Венеційському, Каннському та Берлінському кінофестивалях.

Фільмографію Кім Кі Дука складають такі стрічки, як П’єта, Порожній будинок, Аріран, Самаритянка, Весна, літо, осінь, зима і знову весна.

Останні роки життя режисер співпрацював з Казахстаном, де було знято його останній фільм Розчинятися. Окрім режисури, сценарій та монтаж також належать Кім Кі Дуку.

Фото: Depositphotos

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