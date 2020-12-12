12 грудня помер актор Валентин Гафт, його не стало у віці 85 років.

Факти ICTV вирішили докладніше розповісти про відомого діяча театру та кіно.

Біографія Валентина Гафта

Валентин Гафт народився 2 вересня 1935 року у Москві у єврейській родині, батько був військовим юристом 3-го рангу, мати – домогосподаркою.

Здобувши середню освіту, вступив до школи-студії Московського художнього театру, яку закінчив у 1957 році.

Професійний дебют відбувся на сцені театру імені Мосради, пізніше почав грати у Московському драматичному театрі. З 1969 року грав на сцені театру Сучасник.

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У кіно дебютував у 1956 році, зігравши епізодичних персонажів у фільмі Вбивство на вулиці Данте.

Запам’ятався глядачам ролями у картинах Ельдара Рязанова Гараж, Небеса обітовані, Про бідного гусара замовте слово.

Був одружений тричі, мав позашлюбного сина.

Найкращі фільми

Гараж

Перегони за вертикаллю

Про бідного гусара замовте слово

Небеса обітовані

Анкор, ще анкор!

Смерть Гафта

12 грудня 2020 року стало відомо, що Валентин Гафт помер у своєму будинку від інсульту.

Інформацію підтвердила його дружина Ольга Остроумова.

Детальніше про смерть Валентина Гафта читайте на Фактах ICTV.

Фото: Афіша