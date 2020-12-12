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Людмила Грубнік |

Не лише Гараж: біографія та найкращі фільми Валентина Гафта

12 грудня помер актор Валентин Гафт, його не стало у віці 85 років.

Факти ICTV вирішили докладніше розповісти про відомого діяча театру та кіно.

Біографія Валентина Гафта

Валентин Гафт народився 2 вересня 1935 року у Москві у єврейській родині, батько був військовим юристом 3-го рангу, мати – домогосподаркою.

Здобувши середню освіту, вступив до школи-студії Московського художнього театру, яку закінчив у 1957 році.

Професійний дебют відбувся на сцені театру імені Мосради, пізніше почав грати у Московському драматичному театрі. З 1969 року грав на сцені театру Сучасник.

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У кіно дебютував у 1956 році, зігравши епізодичних персонажів у фільмі Вбивство на вулиці Данте.

Запам’ятався глядачам ролями у картинах Ельдара Рязанова Гараж, Небеса обітовані, Про бідного гусара замовте слово.

Був одружений тричі, мав позашлюбного сина.

Найкращі фільми

  • Гараж

  • Перегони за вертикаллю

  • Про бідного гусара замовте слово

  • Небеса обітовані

  • Анкор, ще анкор!

Смерть Гафта

12 грудня 2020 року стало відомо, що Валентин Гафт помер у своєму будинку від інсульту.

Інформацію підтвердила його дружина Ольга Остроумова.

Детальніше про смерть Валентина Гафта читайте на Фактах ICTV.

Фото: Афіша

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