12 грудня помер актор Валентин Гафт, його не стало у віці 85 років.
Факти ICTV вирішили докладніше розповісти про відомого діяча театру та кіно.
Біографія Валентина Гафта
Валентин Гафт народився 2 вересня 1935 року у Москві у єврейській родині, батько був військовим юристом 3-го рангу, мати – домогосподаркою.
Здобувши середню освіту, вступив до школи-студії Московського художнього театру, яку закінчив у 1957 році.
Професійний дебют відбувся на сцені театру імені Мосради, пізніше почав грати у Московському драматичному театрі. З 1969 року грав на сцені театру Сучасник.
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У кіно дебютував у 1956 році, зігравши епізодичних персонажів у фільмі Вбивство на вулиці Данте.
Запам’ятався глядачам ролями у картинах Ельдара Рязанова Гараж, Небеса обітовані, Про бідного гусара замовте слово.
Був одружений тричі, мав позашлюбного сина.
Найкращі фільми
- Гараж
- Перегони за вертикаллю
- Про бідного гусара замовте слово
- Небеса обітовані
- Анкор, ще анкор!
Смерть Гафта
12 грудня 2020 року стало відомо, що Валентин Гафт помер у своєму будинку від інсульту.
Інформацію підтвердила його дружина Ольга Остроумова.
Детальніше про смерть Валентина Гафта читайте на Фактах ICTV.
Фото: Афіша