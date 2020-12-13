Ще по одній отримав головний приз Європейської кіноакадемії

12 листопада в онлайн-режимі пройшла церемонія нагородження Європейської кіноакадемії. Перемогу в номінації Кращий фільм здобула картина Ще по одній данського режисера Томаса Вінтерберга.

Фільм розповідає про професора історії, психолога, економіста і вчителя фізкультури, які вирішили перевірити, як щоденне вживання алкоголю впливає на людину.

Виконавець головної ролі Мадс Міккельсен отримав нагороду в номінації Кращий актор. Також Вінтерберг удостоївся премії в номінації Кращий режисер.

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Премії За кращий сценарій отримали Томас Вінтерберг і Тобіас Ліндхольм.

Кращою актрисою стала німкеня Паула Бер – за роль в картині Ундіна. Кращим документальним фільмом визнано Колектив (Румунія, Люксембург) режисера Олександра Нанеу.

Українське кіно на премії

Премія Європейської кіноакадемії оголосила список номінантів. У категорії Найкращий фільм представлена стрічка спільного виробництва Чехії, України та Словаччини Пофарбоване пташеня.

Продюсером фільму виступив член правління Української кіноакадемії Ігор Савиченко.

Фото: IMDb