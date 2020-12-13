Андрій Сапунов помер від зупинки серця

Російський артист, учасник рок-гурту Воскресение Андрій Сапунов помер на 65-му році життя.

Сумну звістку повідомила прес-служба гурту.

За попередніми даними, Андрій Сапунов помер від інфаркту, більш детальна інформація поки невідома.

Російському артисту стало погано 13 грудня вранці.

На виклик приїхали медики, однак Андрій Сапунов помер в кареті швидкої допомоги: реанімування було безуспішним.

Хто такий Андрій Сапунов

Андрій Сапунов – автор, виконавець та гітарист групи Воскресение. У 2016 році артист вирішив покинути колектив через розбіжність у політичних поглядах.

Андрій Сапунов відмовився виступати в Криму, назвавши Росію окупантом українського півострова.

На одному з концертів у 2016 році учасників гурту Воскресение (вже без Сапунова) у Сімферополі закидали яйцями.

– Андрій вважає вашу територію окупованою, але ми тут, тому що ми маємо іншу позицію, – так прокоментували те, що сталося, учасники гурту.

За попередньою інформацією, зірвати виступ планувала дівчина, яка таким чином висловила обурення через відсутність Андрія Сапунова на сцені.