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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Наташа Тарчевська |

Помер вокаліст гурту Воскресение Андрій Сапунов

Російський артист, учасник рок-гурту Воскресение Андрій Сапунов помер на 65-му році життя.

Сумну звістку повідомила прес-служба гурту.

За попередніми даними, Андрій Сапунов помер від інфаркту, більш детальна інформація поки невідома.

Андрій Сапунов помер від зупинки серця

Російському артисту стало погано 13 грудня вранці.

На виклик приїхали медики, однак Андрій Сапунов помер в кареті швидкої допомоги: реанімування було безуспішним.

Хто такий Андрій Сапунов

Андрій Сапунов – автор, виконавець та гітарист групи Воскресение. У 2016 році артист вирішив покинути колектив через розбіжність у політичних поглядах.

Андрій Сапунов відмовився виступати в Криму, назвавши Росію окупантом українського півострова.

На одному з концертів у 2016 році учасників гурту Воскресение (вже без Сапунова) у Сімферополі закидали яйцями.

– Андрій вважає вашу територію окупованою, але ми тут, тому що ми маємо іншу позицію, – так прокоментували те, що сталося, учасники гурту.

За попередньою інформацією, зірвати виступ планувала дівчина, яка таким чином висловила обурення через відсутність Андрія Сапунова на сцені.

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