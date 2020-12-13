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Наташа Тарчевська |

Вона зупинила рак: сусід Анастасії Заворотнюк розповів про самопочуття актриси

Відома російська актриса Анастасія Заворотнюк змогла зупинити рак, з яким боролася протягом останніх років.

Про це повідомив один із сусідів Заворотнюк в елітному районі Підмосков’я.

– Я дружу з Настею і продовжую з нею спілкуватися. Для всіх нас сьогодні головним є те, що вона жива, – розповів в одній із телевізійних програм В’ячеслав Манучаров.

Він також додав, що чоловік Петро Чернишов, директор та уся родина причетні до перемоги Анастасії Заворотнюк над онкологією.

Анастасія Заворотнюк зупинила рак – сусід актриси

Про те, що головна героїня серіалу Моя прекрасна няня Анастасія Заворотнюк бореться з раком, стало відомо восени 2019 року.

Актристі діагностували гліобластому – одну з найнебезпечніших форм раку.

За цей час актриса перенесла кілька операцій, а ЗМІ встигли поширити чутки про повний і невиліковний параліч і навіть смерть Заворотнюк.

Петро Чернишов з того часу відмовляється від усіх виступів та ніяк не коментує стан дружини, а сама Анастасія обірвала спілкування з шанувальниками і журналістами.

Джерело: НТВ

Фото: a_zavorotnyuk

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