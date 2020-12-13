Анастасія Заворотнюк зупинила рак – сусід актриси

Відома російська актриса Анастасія Заворотнюк змогла зупинити рак, з яким боролася протягом останніх років.

Про це повідомив один із сусідів Заворотнюк в елітному районі Підмосков’я.

– Я дружу з Настею і продовжую з нею спілкуватися. Для всіх нас сьогодні головним є те, що вона жива, – розповів в одній із телевізійних програм В’ячеслав Манучаров.

Він також додав, що чоловік Петро Чернишов, директор та уся родина причетні до перемоги Анастасії Заворотнюк над онкологією.

Про те, що головна героїня серіалу Моя прекрасна няня Анастасія Заворотнюк бореться з раком, стало відомо восени 2019 року.

Актристі діагностували гліобластому – одну з найнебезпечніших форм раку.

За цей час актриса перенесла кілька операцій, а ЗМІ встигли поширити чутки про повний і невиліковний параліч і навіть смерть Заворотнюк.

Петро Чернишов з того часу відмовляється від усіх виступів та ніяк не коментує стан дружини, а сама Анастасія обірвала спілкування з шанувальниками і журналістами.

Джерело: НТВ

Фото: a_zavorotnyuk