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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Голос країни-11: стали відомі імена нових тренерів

Незабаром прем’єра 11 сезону шоу Голос країни. Стало відомо, хто увійшов до оновленого складу суддів.

Про це повідомили на офіційній сторінці Голосу в Instagram. Тренерські крісла займуть Олег Винник, Тіна Кароль, Дмитро Монатік та Надя Дорофеєва.

– До тренерської панелі Голосу країни 11 увійшли топові українські зірки: улюбленець мільйонів українських слухачів Олег Винник, артист та продюсер Monatik, співачка Тіна Кароль, яка вже перемагала в шоу п’ять разів та digital-відкриття цього року Dorofeeva – артистка, яка зі своїм дебютним треком завоювала чарти та увійшла до Топ-100 світового Shazam, – повідомляють творці шоу.

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Також у пості повідомляється, хто вестиме новий сезон.

– Ведучі 11 сезону – улюблена телепара українців – Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Надя Дорофеєва стала першою українкою, яка очолила Top 100 Apple Music Chart.

Надя Дорофеєва очолила Top 100 Apple Music Chart. Вона посіла перше місце з піснею Gorit.

Разом із Дорофеєвою у чарт також потрапили Баста, SLAVA MARLOW, BULA & SVNV та Billie Eilish з піснею Therefore I Am.

Фото: Голос країни

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