Відома співачка та актриса Леді Гага знялася топлес в рекламі свого косметичного бренду Haus Laboratories. На фото співачка без бюстгальтера: груди ледь прикриває довге попелясте волосся, а з одягу на ній лише бежеві трусики.

Про це повідомила сама компанія на своїй сторінці в Instagram.

На фотографії артистка дуже витончено вигнулася й продемонструвала засмаглу, гарну та підтягнуту фігуру.

– Може похолодати, але ми трохи загартовуємося, – пишуть в пості.

Читайте: Леді Гага зіграє з Бредом Піттом у новому бойовику

Бренд, в рекламі якого знялася Леді Гага, відрізняється від іншої декоративної косметики своїм складом. У виробництві використовують веганську сировину та виступають проти жорстокості стосовно тварин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HAUS LABORATORIES (@hauslabs)

Кайлі Дженнер поділилася відвертим відео