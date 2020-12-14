Відома співачка та актриса Леді Гага знялася топлес в рекламі свого косметичного бренду Haus Laboratories. На фото співачка без бюстгальтера: груди ледь прикриває довге попелясте волосся, а з одягу на ній лише бежеві трусики.
Про це повідомила сама компанія на своїй сторінці в Instagram.
На фотографії артистка дуже витончено вигнулася й продемонструвала засмаглу, гарну та підтягнуту фігуру.
– Може похолодати, але ми трохи загартовуємося, – пишуть в пості.
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Бренд, в рекламі якого знялася Леді Гага, відрізняється від іншої декоративної косметики своїм складом. У виробництві використовують веганську сировину та виступають проти жорстокості стосовно тварин.
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Кайлі Дженнер поділилася відвертим відео
Одна із наймолодших мільярдерів світу Кайлі Дженнер опублікувала гаряче архівне відео.
На ролику Кайлі у бікіні демонструє, як потрібно втирати у шкіру захисний засіб від сонця. Відео раніше ніде не публікувалося.