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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Юлія Захарченко |

Леді Гага знялася топлес в рекламі власного бренду

Відома співачка та актриса Леді Гага знялася топлес в рекламі свого косметичного бренду Haus Laboratories. На фото співачка без бюстгальтера: груди ледь прикриває довге попелясте волосся, а з одягу на ній лише бежеві трусики.

Про це повідомила сама компанія на своїй сторінці в Instagram.

На фотографії артистка дуже витончено вигнулася й продемонструвала засмаглу, гарну та підтягнуту фігуру.

– Може похолодати, але ми трохи загартовуємося, – пишуть в пості.

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Бренд, в рекламі якого знялася Леді Гага, відрізняється від іншої декоративної косметики своїм складом. У виробництві використовують веганську сировину та виступають проти жорстокості стосовно тварин.

 

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Публикация от HAUS LABORATORIES (@hauslabs)

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Фото: Getty Images

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