Netflix екранізує роман Ремарка На західному фронті без змін

Відома стрімінгова платформа Netflix екранізує культовий роман німецького письменника Еріха Марії Ремарка На Західному фронті без змін.
Фільм стане одним із найдорожчих, що коли-небудь знімали у Німеччині. Старт зйомок заплановано на березень 2021 року.
Одна з головних ролей дісталася актору Даніелю Брюлю. Він також знімався у фільмі Квентіна Тарантіно Безславні виродки.
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На Західному фронті без змін
Роман Ремарка На Західному фронті без змін очолює перелік творів так званого втраченого покоління.
Роман присвячено подіям Першої світової війни, а всім пережитим та побаченим на фронті з читачами ділиться юний солдат Пауль Боймер.
На Західному фронті без змін став одним із найкращих романів Ремарка.
Вперше книгу було екранізовано одразу після її виходу в світ. У 1930 році режисер Льюїс Майлстоун отримав відразу дві статуетки Оскар у номінаціях Найкращий фільм та Найкраща режисура.
Одноіменний телефільм вийшов у 1979 році. Тоді режисер стрічки Делберт Манн отримав премію Золотий глобус.