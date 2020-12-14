14 грудня на Новому каналі стартує прем’єра другого сезону серіалу Перші ластівки. Zалежні.

Перший сезон здобув велику популярність і порушив важливі соціальні проблеми, як-от алкогольна та наркотична залежність, цькування з боку однолітків і самотність.

З огляду на захоплення української аудиторії серіалом вітчизняного виробництва, Факти ICTV взяли ексклюзивне інтерв’ю у актриси Таїсії-Оксани Щурук. У серіалі дівчина зіграла головну жіночу роль Альбіни.

– Як і коли ви вирішили стати актрисою?

– Я зрозуміла це ще в дитсадку. Я була дуже артистичною дитиною і часто виступала на дитячих ранках. Причому, не важливо, чи була ця роль головною, я отримувала задоволення від самого процесу. Пам’ятаю, як у школі грала ворону в байці Івана Крилова Ворона і сир. Тоді я зрозуміла, що почуваюся дуже розкуто на сцені.

Мені здається, що упродовж усього життя я знала, що буду актрисою.

– Як вам вдається поєднувати навчання в університеті та знімання?

– Це вже друга моя спроба здобути вищу освіту. Вперше я вступила в 2016 році в Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

Через зйомки в мене виникало багато розбіжностей із викладачами. Мені не вдавалося поєднувати робочий графік і пари, тому я вирішила забрати документи.

Зараз я вступила повторно в той самий університет. На вступних іспитах перше, що у мене запитали, чи готова я пожертвувати зйомками на час навчання.

Я прямо відповіла, що це може бути проблематично. Хоча вважаю, якщо ти готовий жертвувати своїм часом, і зайвий раз не відпочити, все стає можливим.

– Із чим пов’язана велика популярність серіалу Перші ластівки?

– Багато серіалів, які зараз випускають, нічим не відрізняються один від одного. Це якісь пересічні історії, які не мають нічого спільного з реальними проблемами. Ці серіали розповідають красиві історії, а Перші ластівки висвітлюють реальні історії людей, які нас оточують.

Під час перегляду ти просто не можеш ніяк не відреагувати на те, що відбувається на екрані.

Перші ластівки висвітлюють реальні історії і проблеми, а потім демонструють глядачеві шляхи для їх вирішення.

– У минулому сезоні ви зіграли дуже суперечливого персонажа. Як би ви описали свою героїню в цьому сезоні?

– У другому сезоні я граю дівчину на ім’я Альбіна. Вона навчається на другому курсі університету, пише вірші й займається блогерством.

Моя героїня доволі багатогранна і вміє вправно викликати прихильність у людей. Крім цього, вона дуже емоційна і бере все близько до серця.

У неї гіперболізована реакція на будь-яку ситуацію, саме тому вона завжди ховається під соціальними масками.

Вона абсолютно по-різному розкриває свою особистість поруч з хлопцями, в соціумі, на тусовках, в університеті та з батьками.

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– Чи симпатична вам Альбіна та її історія?

– Я дуже перейнялася історією Альбіни. Насправді вона дуже емоційна, а ще їй не вистачає уваги. Вона ж намагається отримати її будь-що.

Хоча сама в очах інших – приклад ідеальної людини. Вона пише вірші, які нікому не показує. Я теж займалася чимось схожим, тому розумію її. У серіалі прозвучить мій вірш, який, можна сказати, я подарувала Альбіні. Для мене це було чимось потаємним.

Свою вразливість Альбіна вважає слабкістю, хоча саме вона і робить її сильною.

– Як готувалися до втілення ролі своєї героїні?

– Я починала вживатися в роль ще до етапу зйомок. Передусім я розбирала Альбіну психологічно, намагалася зрозуміти, що стало причиною її поведінки в суспільстві.

Моя героїня – блогер, тому я завела закритий Instagram-акаунт, де почала знімати історії від її особи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Taya•22y.o.•Kyiv•Ukraine???????? (@taykaos)

Сам образ епатажної стерви, особливості її зовнішності, все це розроблялося для повного занурення в роль. Важливо було дізнатися і зрозуміти, чим вона захоплюється, яку музику слухає, яка у неї міміка обличчя, що її дратує. Після того, як я це зрозуміла, приміряла це на себе.

Я відчувала, що ліплю її образ, наче з пластиліну.

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– Які сцени давалися вам найскладніше?

– Одна сцена була для мене доволі складною. Це було дуже цікаво і водночас страшно.

Мою героїню приводять до Бійцівського клубу, де вона спостерігає за бійкою свого приятеля Влада. А складність полягала в тому, що зйомок самої бійки ще не було.

Я мала уявити, що це відбувається, і відіграти емоції страху й жаху. І от, я стою перед камерою, спрямованою в обличчя. Фільмування відбувалося так: я буквально дивлюся в порожнечу, а режисер у рацію каже, що я перед собою бачу.

Я мала уявляти, як це відбувається. Це був своєрідний виклик і дуже цікавий досвід.

– Який головний посил серіалу? Про що має замислитись глядач під час перегляду?

– Вважаю, що сама назва Перші ластівки. Zалежні говорить сама за себе. У нашому серіалі розкривається тема залежностей, і у кожного героя вона своя. Хтось боїться осуду з боку суспільства, хтось від інтернету, а у когось проблеми з наркотиками.

Якщо порівнювати цей сезон із минулим, то в першому глядач спостерігає за процесом дорослішання дітей.

У другому сезоні це вже дорослі сформовані особистості, які можуть ухвалювати самостійні рішення.

Можна сказати, що у них є всі підстави вважатися дорослими, хоча вони такими ще не є. У серіалі розкривається, що ж привело їх до цього переконання.

Ми порушуємо різні гостросоціальні теми, як-от стосунки в сім’ї, існування в соціумі та інтернеті, страх осуду від близьких людей і наркотична залежність.

Ми хотіли привернути увагу до проблеми вседозволеності в інтернеті, вважаю, у нас це вийшло. Ми розкриваємо цю тему впродовж всього серіалу.

Дуже багато дорослих людей навіть не розуміють проблеми легкодоступності. Наприклад, на гаражах пишуть назви телеграм-каналів, де підлітки можуть придбати наркотики, і хоча ця проблема на слуху, вона досі існує.

Ми не відходимо від гостросоціальної теми, а показуємо її з іншого боку.

– Які ролі ви хотіли б зіграти в майбутньому?

– Я готова спробувати себе в абсолютно різних амплуа. У мене є бажання зіграти в психологічному горорі, наприклад маніяка-вбивцю. Ще хотілося б зіграти у фільмі, де герої обмінюються тілами. Це могло би стати цікавим досвідом.

– Назвіть топ-5 найкращих світових фільмів, на ваш погляд?

– Першим у топі стоятиме фільм Борат 2006 року. Це справді чудова комедія. Потім – південнокорейська драма Паразити 2019 року. Стрічка притягує увагу й шокує.

Дуже рекомендую подивитися фільм Джокер. Після перегляду я ще дві години не могла ні з ким розмовляти та обмірковувала все, що відбулося на екрані. Кролик Джоджо дуже незвичайна комедія з глибоким змістом про Гітлера.

Останнім у списку буде фільм Чим ми займаємося в тінях, де розповідають про життя вампірів у сучасному світі.

Анастасія Дьякова про співробітництво з серіалом Перші ластівки

Координатор програм із захисту дітей від насильства Офісу Уповноваженого з прав дитини та засновниця освітнього проекту # Stop_sexтінг Анастасія Дьякова розповіла про кібербулінг, сексуальне насильство онлайн і способи убезпечення дітей від злочинців в інтернеті.

Фото: Тая Щурук