Відомий український співак Віталій Козловський зараз відпочиває в Єгипті зі своїм 6-річним похресником Платоном.

Фото та відео з відпустки він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах Віталій, показуючи підтягнуту засмаглу фігуру, запитує у своїх підписників, чи не мерзнуть вони в середині грудня.

Розповідаючи про відпочинок, Козловський зізнався, що з часом переоцінив своє ставлення до грошей.

– Раніше я любив літо, але потім зрозумів, що літо може бути в будь-який час року, були б гроші. Тепер я люблю гроші, – жартує у своєму пості Віталій Козловський.

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У коментарях підписники бажають співакові хорошого відпочинку та повідомляють, що дуже чекають на його повернення.

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