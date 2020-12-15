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Юлія Захарченко |

Я люблю гроші: Віталій Козловський показав, як відпочиває у Єгипті

Відомий український співак Віталій Козловський зараз відпочиває в Єгипті зі своїм 6-річним похресником Платоном.

Фото та відео з відпустки він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах Віталій, показуючи підтягнуту засмаглу фігуру, запитує у своїх підписників, чи не мерзнуть вони в середині грудня.

Розповідаючи про відпочинок, Козловський зізнався, що з часом переоцінив своє ставлення до грошей.

– Раніше я любив літо, але потім зрозумів, що літо може бути в будь-який час року, були б гроші. Тепер я люблю гроші, – жартує у своєму пості Віталій Козловський.

 

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Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy)

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У коментарях підписники бажають співакові хорошого відпочинку та повідомляють, що дуже чекають на його повернення.

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Фото: Віталій Козловський

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