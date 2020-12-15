Відомий український співак Віталій Козловський зараз відпочиває в Єгипті зі своїм 6-річним похресником Платоном.
Фото та відео з відпустки він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
На кадрах Віталій, показуючи підтягнуту засмаглу фігуру, запитує у своїх підписників, чи не мерзнуть вони в середині грудня.
Розповідаючи про відпочинок, Козловський зізнався, що з часом переоцінив своє ставлення до грошей.
– Раніше я любив літо, але потім зрозумів, що літо може бути в будь-який час року, були б гроші. Тепер я люблю гроші, – жартує у своєму пості Віталій Козловський.
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У коментарях підписники бажають співакові хорошого відпочинку та повідомляють, що дуже чекають на його повернення.
Наташа Корольова прийняла пологи в аборигенки
Відома співачка Наташа Корольова прийняла пологи в аборигенки в рамках проекту одного з російських телеканалів. Раніше зірка поїхала на один з островів Африки, щоб відновити сили для подальшого життя та влаштувати глобальне перезавантаження.
Артистка поділилася, що тиждень прожила в племені Бома серед аборигенів, добувала їжу, полювала та проходила шаманські обряди.
Фото: Віталій Козловський