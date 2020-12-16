Лана Дель Рей таємно заручилася з музикантом

Відома американська співачка Лана Дель Рей нещодавно таємно заручилася з 31-річним музикантом Клейтоном Джонсоном. Пара довгий час спілкувалася в додатку для знайомств.

14 грудня, коли Лана вперше за вісім років з’явилася на американському телебаченні у The Tonight Show з Джиммі Феллоном, уважні фанати помітили обручку на її безіменному пальці. Представник Лани Дель Рей не дав коментарів.

Фанати вперше помітили, що співачка підписалася на Джонсона в Instagram в серпні, коли він залишив коментар під її постом. У ньому Лана бере участь в шоу, під час якого вона ледь не поцілувала чоловіка з гральною картою у роті.

– Хотів би я бути тією картою, – написав музикант.

Відтоді шанувальники почали помічати співачку в соцмережах Клейтона. Вони разом відсвяткували Хеловін, під час якого вдягнули костюми персонажів фільму Чарівник з країни Оз.

Meu Deus: Lana Del Rey com amigos celebrando o #Halloween2020 pic.twitter.com/HvB5pf7vUI — Lana Del Rey Addiction (@LDRaddic) November 1, 2020

Раніше Клейтон опублікував фотографію в Instagram, яку, найімовірніше, зробила співачка. На знімку зображений її маленький пес Олівер.

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Обранець Лани був учасником гурту The Johnsons, в якому він виконував пісні разом зі своїми братами Чантрі та Коннором. Вони опублікували свій останній сингл Call Whenever ще влітку 2017 року. З того часу гурт не випустив нових пісень. Раніше Джонсон виступав з американським поп-рок-гуртом Stereo Skyline.

Інформація про таємні заручини з’явилася за кілька місяців після розриву Лани Дель Рей з поліцейським Шоном Ларкіним. Він отримав прізвисько Палка за особливі методи допиту підозрюваних.

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