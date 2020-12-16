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Юлія Захарченко |

Лана Дель Рей таємно заручилася з музикантом Клейтоном Джонсоном

Відома американська співачка Лана Дель Рей нещодавно таємно заручилася з 31-річним музикантом Клейтоном Джонсоном. Пара довгий час спілкувалася в додатку для знайомств.

14 грудня, коли Лана вперше за вісім років з’явилася на американському телебаченні у The Tonight Show з Джиммі Феллоном, уважні фанати помітили обручку на її безіменному пальці. Представник Лани Дель Рей не дав коментарів.

Лана Дель Рей таємно заручилася з музикантом

Фанати вперше помітили, що співачка підписалася на Джонсона в Instagram в серпні, коли він залишив коментар під її постом. У ньому Лана бере участь в шоу, під час якого вона ледь не поцілувала чоловіка з гральною картою у роті.

– Хотів би я бути тією картою, – написав музикант.

Відтоді шанувальники почали помічати співачку в соцмережах Клейтона. Вони разом відсвяткували Хеловін, під час якого вдягнули костюми персонажів фільму Чарівник з країни Оз.

Раніше Клейтон опублікував фотографію в Instagram, яку, найімовірніше, зробила співачка. На знімку зображений її маленький пес Олівер.

 

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Публикация от Clayton Johnson (@claywatch)

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Обранець Лани був учасником гурту The Johnsons, в якому він виконував пісні разом зі своїми братами Чантрі та Коннором. Вони опублікували свій останній сингл Call Whenever ще влітку 2017 року. З того часу гурт не випустив нових пісень. Раніше Джонсон виступав з американським поп-рок-гуртом Stereo Skyline.

Інформація про таємні заручини з’явилася за кілька місяців після розриву Лани Дель Рей з поліцейським Шоном Ларкіним. Він отримав прізвисько Палка за особливі методи допиту підозрюваних.

Лана Дель Рей презентувала пісню Let Me Love You Like A Woman

Американська співачка Лана Дель Рей вперше за останній рік випустила новий кліп на пісню Let Me Love You Like A Woman.

Відео знімали на плівку та айфон Лани під час карантину в Малібу: також на відео з’являються близькі друзі та сім’я співачки.

Джерело: People

Фото: Лана Дель Рей, Клейтон Джонсон

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