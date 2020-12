Лана Дель Рей таємно заручилася з музикантом

Американська співачка Лана Дель Рей вперше за останній рік випустила новий кліп на пісню Let Me Love You Like A Woman.

Відео знімали на плівку та айфон Лани під час карантину в Малібу: також на відео з’являються близькі друзі та сім’я співачки.

Джерело: People

Фото: Лана Дель Рей, Клейтон Джонсон