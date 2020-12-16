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Факти / Шоу-бізнес / Мода
Юлія Захарченко |

Найпопулярніші зимові тренди від модельєра Андре Тана

Попри пандемію коронавірусу, швейна індустрія не стоїть на місці. Життя триває, водночас мода змінюється. Відомий модельєр та дизайнер одягу Андре Тан розповів, які тренди будуть популярні взимку.

Наприклад, на заміну обтислому та приталеному тренду поспішає модний оверсайз та блузи з об’ємними рукавами. Також популярними стають чоловічі краватки на жінках та натуральні тканини.

Андре Тан вважає, що найпопулярнішим трендом на зиму буде одяг оверсайз.

Андре Тан: які тренди на зиму будуть популярні

— Одяг оверсайз – це зрозуміло, тому що дедалі більше розвивається продаж в інтернеті. Всі думають: там потягнеться, там розтягнеться. Оверсайз буде актуальний ще років 10 точно, допоки не придумають щось нове, – сказав дизайнер одягу.

 

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Публикация от Andre Tan (@andre_tan_official)

За його словами, блузи та светри з об’ємними рукавами будуть популярними наступного року.

— Зараз стають модними блузи та светри з об’ємними рукавами. В принципі, для українських жінок це ідеально підходить, тому що у них така структура тіла – хороша нижня частина.

Завдяки цим рукавам ми створюємо фігуру, схожу на пісочний годинник – об’ємний верх та вузьку талію. Гармонізуємо, скажімо так, – зазначає модельєр.

Андре Тан: які тренди на зиму будуть популярні

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Андре Тан зазначає, що чоловічі краватки на жінках – хіт сезону.

— Не були актуальні 20 років поспіль, а зараз в моді чоловічі краватки у жіночому гардеробі. Це прямо хіт сезону, – сказав він.

Андре Тан: які тренди на зиму будуть популярні

Зараз дедалі частіше покупець звертає увагу на тканину, з якої зроблений одяг. Андре Тан підкреслює, що екошкіра та штучне хутро – найбільш жадані в цьому сезоні.

— Також в моді все з екошкіри – сукні, спідниці, штани, легінси, панамки, також із штучного хутра. Вони виглядають як у Монатіка в останньому кліпі, – зазначає Андре Тан.

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Як коронавірус вплинув на модні тренди

Дизайнери щороку пропонують дедалі оригінальніші елементи в одязі. Серед трендів можна побачити як різні класичні костюми, так і одяг у спортивному стилі. Але пандемія коронавірусу внесла свої корективи в роботу модної індустрії.

Зараз на піку популярності – комфорт і зручність. Це зазначають багато модельєрів, зокрема відомий дизайнер одягу Андре Тан. Як коронавірус вплинув на модні тренди та швейну індустрію – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Андре Тан

Фото: Pixabay

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