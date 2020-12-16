14 грудня на Новому каналі відбулася прем’єра другого сезону серіалу Перші ластівки. Zалежні.

Це не продовження першого сезону, це зовсім нова історія, в якій порушуються соціально важливі теми. Факти ICTV взяли ексклюзивне інтерв’ю в актора Максима Самчика, який зіграв роль студента Влада.

– Що спільного та протилежного між Владом та Федором (твоїм персонажем у першому сезоні)?

– Колір очей однаковий (сміється). Це підлітки, обидва спортсмени, обидва замкнуті. Кожен зі своїми внутрішніми проблемами та переживаннями.

А взагалі вони абсолютно різні, зокрема і за орієнтацією. На відміну від Феді, який часто замикається в собі в гострих ситуаціях, у Влада прослідковуються набагато активніші та яскравіші прояви агресії.

– Яка роль тобі більше до душі?

– Роль Феді мені ближча, адже його я більше відношу до себе, ніж Влада.

– Що унікального чекає телеглядача в другому сезоні ?

– Для українського кінематографу це взагалі унікальний проект. Була пророблена величезна робота оператора, автора і його команди. Вони зробили таку картинку, від якої особисто я в захваті.

Коли я дивився прем’єрний показ першого сезону, то вийшов розчарованим, а в другому сезоні такого, на щастя, не трапилося.

Також варто сказати про унікальний акторський склад – у серіалі грають дуже талановиті люди різних акторських шкіл, різних вікових категорій. Це все поєдналося, кожен вніс щось своє, і в результаті вдалося створити унікальний проект. Грати з такими акторами, як Ада Роговцева, Роман Ясіновський, Віталій Салій – це просто бомба.

– Які цінності закладено в основу цього серіалу?

– У серіалі порушуються теми сімейних цінностей, дружби, свободи, людського життя та правди. Я на 100 відсотків упевнений, що кожен там побачить щось своє.

– Чим він може допомогти цільовій аудиторії – підліткам?

– Дай Бог, щоб він чимось їм допоміг. Вони можуть подивитися і зрозуміти, що не одні такі. Що не одні вони мають такі проблеми – і це може стати першим кроком до того, щоб набратися сил, рішучості і заговорити про це. Розповісти про свою проблему і перестати боятися осуду інших. Мені здається, що це найголовніше і в першому, і в другому сезонах.

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– Зйомки нового сезону були легшими для тебе, оскільки ти вже досвідчений актор, чи навпаки?

– Навпаки, чомусь зйомки другого сезону давалися мені складніше. У нас було менше часу на кожну сцену, все проходило і розвивалося в більш чіткому, структурованому ритмі. Тобто в другому сезоні я більше працював і думаю, що результат має бути кращим.

Проте це, мабуть, чи не єдиний майданчик, куди я приїжджав навіть не в знімальні дні. Тому що я це люблю, і ніколи не їздив туди як на роботу. Ніколи.

– Які в тебе стосунки з іншими акторами серіалу в реальному житті? З ким спілкуєшся?

– Загалом ми всі спілкуємося. З кимось більше, з кимось менше. Спілкуюся з Таєю Щурук, ми знайомі ще з першого курсу, тому час від часу списуємось, радимось.

З Максимом Девізоровим, з Олександром Рудницьким, з Анастасією Пустовіт – менше, але спілкуємось.

– У період карантину ти одружився, з чим я тебе вітаю. Розкажи більше про свою дружину, хто вона і як ви познайомилися?

– Моя дружина – просто прекрасна людина. Її звати Ангеліна і вона теж актриса. Ми познайомилися з нею в університеті, я побачив її на сцені і вона мені сподобалася. Потім я додав її в друзі. Спершу вагався, чи писати їй, адже думав, що в цьому немає сенсу і це ні до чого не приведе.

Але потім я сидів у друга, ми грали в комп’ютерні ігри, і о четвертій ранку вона мені відповіла. Ми розговорилися, почали спілкуватися і домовилися про зустріч.

– Чому вирішили одружитися саме зараз, а не чекали, коли закінчиться період пандемії?

– Ми б, мабуть, і почекали, але подали заяву і буквально через тиждень-два почався карантин. Церемонії проводили для тих, хто встиг до карантину подати заяви. Мені загалом було неважливо, я не вважаю, що шлюб щось кардинально змінив у моєму житті, тому що ми давно жили разом. Але для Ангеліни було дуже важливо, щоб ми одружилися саме цього дня.

Можливо, вона боялася, що якщо не одружимося зараз, то взагалі не одружимося (сміється). Але якщо серйозно, то день нашого одруження – це четверта річниця від моменту нашої зустрічі, тому це дуже символічно.

– Як відсвяткували цю подію?

– Відсвяткували дуже просто. Насправді це все дуже прозаїчно, адже ми нікому не сказали, і ніхто про це не знав. Ми навіть не купували ніяких костюмів, були в білих толстовках, на яких зображені каблучки та фата.

Нас навіть не пустили в сам РАГС, ми стояли в коридорчику, тому що пандемія. Розписалися, а потім взяли піцу і поїхали до моїх батьків, щоб все їм розповісти. А ввечері до нас прийшли друзі, ми святкували і дуже весело провели час.

– Чи є роль, про яку ти мрієш? Якого персонажа тобі хотілося б зіграти?

– Мені дуже хотілося б зіграти щось із хіп-хоп культури. Можливо, репера або брейк-дансера. Я цим, справді, горю, це мене качає. Ця енергія вилітає з мене (сміється).

– В яких ще фільмах чи серіалах ми зможемо тебе побачити найближчим часом?

– Можливо, це буде Джура Королевич. Щоправда, я не знаю, яка доля цього фільму. Також Пульс, він мав вийти ще в березні, але його прем’єру відклали у зв’язку з карантином, тому ще точно невідомо, коли його планують випустити на екрани. Але це має бути непоганий фільм.

– Окрім знімання в фільмах та серіалах, ти ще граєш в театрі. Якби довелося обирати, ти віддав би перевагу кіно чи театру?

– Якщо потрібно щось обрати, тоді я скажу – театр, якби в ньому трохи більше платили (сміється). Я граю в новоствореному театрі Мастерская Лены Лазович і вважаю, що це один із найкращих театрів Києва. Я цим живу, це мене наповнює і заряджає.

Але, звісно, не хотілося б, опинитися перед таким вибором, тому що кіно я також люблю.

Таїсія-Оксана Щурук про Перші ластівки, залежність та небезпеку в інтернеті

Інтерв’ю актриси з серіалу Перші ластівки Таісії Щурук.

Актриса Таїсія-Оксана Щурук дала ексклюзивне інтерв’ю в якому розповіла про знімання в Перших ластівках. У серіалі дівчина зіграла головну жіночу роль Альбіни.

Фото: Максим Самчик