Відомий кінорежисер та актор Том Круз обматюкав співробітників, які порушили правила карантинної безпеки. Він почав лютувати, коли помітив двох учасників знімання фільму Місія нездійсненна 7, які стояли на відстані менше метра один від одного. Том Круз кричав, щоб вони не повторювали цього.

– Якщо я побачу, що ти це робиш знову, ти, б***ь, підеш. І якщо хтось в цій команді це зробить, то все – і ви, і ви теж. І ти, б***ь, ніколи не роби цього знову, – каже кінорежисер.

58-річний Круз розлютився, бо всі його зусилля щодо продовження знімання під час пандемії могли опинитися під загрозою.

– Ми створюємо тисячі робочих місць, виродки. Без вибачень. Ви можете розповісти це людям, які втрачають свою гр**б*ну роботу через закриття нашої індустрії. Ми не закриваємо цей гр**б*ний фільм. Зрозуміло? Якщо я побачу це знову, ти, б***ь, підеш, – кричить кінорежисер.

Остання частина франшизи Місія нездійсненна 7 вже зіткнулася з низкою затримок, пов’язаних з Covid-19, коли знімальна група подорожувала Європою.

У жовтні Том Круз провів кризові переговори з 52-річним режисером фільму Крістофером МакКуоррі за кілька днів після того, як у 12 осіб на знімальному майданчику в Італії був виявлений позитивний результат тесту на коронавірус.

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150 статистів не приходили на знімання сцен у Венеції, оскільки керівники відділу охорони здоров’я відстежували контакти тих, у кого був позитивний результат тесту.

Повернувшись до Великої Британії два тижні тому, Круз особисто спробував переконатися, що затримок більше не буде. Він навіть заплатив £500 тис. (понад 18,6 млн грн) за старий круїзний лайнер, на якому актори та команда змогли ізолюватися.

– Том узяв на себе відповідальність разом з відділом охорони здоров’я. Він застосовує запобіжні заходи, щоб знімання фільму тривали. Всі були в масках. Просто ці люди стояли на відстані метра один від одного, – повідомило джерело.

Том Круз під час знімання фільму Місія нездійсненна 7 стрибнув на мотоциклі зі скали