Санта Дімопулос відповіла на негативну реакцію Юлії Саніної через кубок

Переможниця телепередачі Танці з зірками співачка Санта Дімопулос відповіла на невдоволення фронтвумен гурту The Hardkiss Юлії Саніної через кубок. У фіналі програми Санта хотіла віддати свій приз Юлії, яка посіла друге місце.

Вокалістка The Hardkiss подарунок не прийняла, бо вважала вчинок Дімопулос лицемірним і принизливим.

– Для мене цей момент був неправильним і якоюсь мірою принизливим. Тому що якби вона вважала мене рівноцінною суперницею, то так не вчинила б. Вона б поважала друге місце. Знаючи, що відбувалося за лаштунками і як сильно її команда хотіла цієї перемоги, говорити про те, що їй вона не потрібна – це лицемірно, – поділилася Юлія Саніна в інтерв’ю Ходят слухи.

Однак Санта Дімопулос на своїй сторінці в Instagram відповіла, що не вчинила б інакше.

– Я ні про що не шкодую, адже все, що зроблено з добром – це правильно. Як би це не сприйняли у відповідь, – зазначила переможниця телепередачі.

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На запитання підписників, чому Юлія сприйняла рішення Санти як приниження, співачка відповіла, що кожен бачить світ через свою призму.

– У шоу-бізнесі немає місця щирості та людяності, тому все сприймається як підступ. У цьому проекті я згадала, за що не люблю цю сферу і чому я там чужа. Я живу серцем. Більшість людей зрозуміли моє посилання. Нагороди – не головне, кубок – не головне, перемога – не головне. Людяність, ставлення, доброта, люди, внутрішній світ, емпатія, щедрість і любов – ось що найважливіше в цьому світі, – ділиться Санта Дімопулос.



Я зрозуміла, чому чужа у шоу-бізнесі: Санта Дімопулос відповіла Юлії Саніній / 2 фотографии

Юлія Саніна розповіла про танці