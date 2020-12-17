26 листопада на великі екрани вийшов пригодницький серіал телеканалу ICTV Козаки. Абсолютно брехлива історія. Для українських кінотеатрів це стало першим досвідом показу телесеріалу. Він привернув увагу глядача козацькими пригодами, гумором та дивовижною історією кохання.

З початку пандемії кіноіндустрія зазнає великих збитків. Впровадження карантинних обмежень поставило на паузу розвиток кіновиробництва. З відкриттям кінотеатрів український глядач дещо змінив свої уподобання.

В цей час кінотеатр Multiplex вирішив поекспериментувати з форматом та випустити на великий екран серіал. Глядач зацікавився та зустрів зміни тепло. Козаки. Абсолютно брехлива історія став хорошою альтернативою фільмам, яких у 2020 році випускали набагато менше, ніж у попередні роки.

Факти ICTV поспілкувалися з генеральним директором мережі кінотеатрів Multiplex Романом Романчуком та дізналися, як пройшов запуск серіалу у кінотеатрах та як світова пандемія вплинула на кіноіндустрію.

Після запуску кінотеатри відзначають позитивну динаміку перегляду серіалу. Люди систематично приходять за продовженням.

– Простеживши за динамікою під час запуску серіалу, можу сказати, що він тримався у топ-10, поруч з фільмами, що виходили тоді ж, – зазначає Роман Романчук.

Успіх серіалу Козаки. Абсолютно брехлива історія

Експерт зауважує, що український глядач зацікавлений у комедіях, мелодрамах та пригодницьких фільмах. Він вважає, що українці потребують легкого сюжету, тому що під час перегляду хочуть відпочити від буденних проблем.

Зараз їм цікаві українські стрічки з якісним гумором.

Генеральний директор впевнений, що саме цим запитам аудиторії відповідає серіал Козаки. Абсолютно брехлива історія. Це якісна українська комедія, яка привертає увагу глядачів.

– Серіал Козаки – позитивний, якісний та проукраїнський, – вважає Роман Романчук.

Готовність українців ходити на вітчизняне кіно

Екперт наголошує, що дохід від стрічок українського виробництва становить 10-15% від загальних зборів кінотеатрів. За його словами, це позитивна динаміка, що може зростати за умови подальшого розвитку наших стрічок.

Роман Романчук вважає, що український контент ще не розкрив свій потенціал, а нашого продукту, який відповідає запиту глядачів, поки що небагато.

– Вітчизняне кіно почало набирати оберти з 2015 року і тепер більш-менш системно виходить у кінотеатрах. Це дуже короткий період для становлення національного контенту.

Однак директор Multiplex вважає, що за умови розвитку якості і кількості українського контенту попит буде підвищуватися.

Унікальність серіалу Козаки. Абсолютно брехлива історія

Роман Романчук вважає серіал цікавим українським продуктом, в якому актори позитивно та легко доносять до глядача важливі речі, над якими можна замислитися, і саме через це серіал став популярним.

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Розвиток якості українського кінематографу

На думку експерта, українське кіно розвивається. Але якщо порівнювати з іншими європейськими країнами, то нам є над чим працювати. Це і гра акторів, і сюжетні лінії та ідеї.

Різниця помітна і за кількістю відвідувань українських стрічок у кінотеатрах.

– На жаль, часто буває, що українські фільми програють за переглядами незалежним зарубіжним стрічкам. Щодо цифр – різниця уп’ятеро. А глядач є об’єктивним фактором, – наголошує експерт.

Популярні жанри для українців для перегляду фільмів на великих екранах

Директор Multiplex зазначив, що у грудні та січні з’являється запит на святкові, веселі та родинні фільми. А у лютому та березні популярності набувають романтичні стрічки.

Щодо українського продукту, це може бути історичне кіно, але з урахуванням потреб глядачів. З точки зору гри акторів – це легкі комедії.

Драматичні фільми менш популярні, тому що люди хочуть віпочити від буденних проблем та просто посміятися під час перегляду кінокартини.

Зміни кіновиробництва через світову кризу в Україні

З початком пандемії кіноіндустрія зазнає збитків. Більшість кіностудій затримують прем’єри через впровадження карантинних обмежень. На думку експерта, всі кіностудії зацікавлені у комерційному результаті, а під час локдауну, наприклад, він буде передбачуваний.

– Очевидним є те, що виробники чекають на масове відкриття кінотеатрів, – коментує Роман Романчук.

Він зазначає, що кіновиробник існує завдяки прибутку від показу фільмів у кінотеатрах. У 2020 році вони зазнали економічних втрат, що може стати суттєвою проблемою для виробництва кінопродуктів у майбутньому.

– Відновлення кіноіндустрії потребує багато часу та коштів, – наголошує генеральний директор Multiplex.

Кризовий період для економіки України під час пандемії

На думку експерта, великі економічні збитки принесло і закриття кінотеатрів. Крім того, щомісяця закривається 10-15 закладів. Це, зазвичай, маленькі бізнеси та поодинокі кінотеатри.

– Це має негативні наслідки не тільки для самих бізнесів, власників та працівників, але й для всього ринку.

Для кіновиробника успіх комерційного фільму визначається коштами, які він збирає на великому екрані. Як зазначає Романчук, при подальшому зменшенні показів, що і відбувається сьогодні, збори автоматично також зменшаться.

Експерт акцентує на тому, що відновлення кіноіндустрії – нешвидкий процес. Відкриття одного кінотеатру – це мільйони доларів. Якщо звужується ринок, то автоматично знижуються й збори дистриб’ютора. Це означає, що навіть тоді, коли кількість відвідувань буде повертатись до попередніх показників, ринок все одно буде меншим, ніж раніше.

Робота бізнес кінопрокату в Україні під час локдауну та карантину

З початку пандемії абсолютно всі українські кінотеатри щомісяця несуть суттєві збитки. Для того, щоб бізнес можна було утримати, кінотеатри вимушені функціонувати коштом кредиторів та партнерів.

– Кінотеатри змушені домовлятись з партнерами, щоб ті утримували роботу кінотеатрів в борг. Вони накопичують борги, не розуміючи, коли зможуть виплатити їх, – пояснює Роман Романчук.

Єдиним шляхом для вирішення цієї проблеми може стати підтримка держави. Позитивно вплинути на кіноіндустрію може надання пільгового кредитування у комерційних банках або відтермінування виплати податків.

Як працюватимуть заклади культури під час січневого локдауну

На період з 8 по 24 січня діятимуть обмеження червоної зони, тобто закладам культури буде заборонено приймати відвідувачів і проводити культурно-масові заходи.

Після 24 січня і до кінця зими з обмеженнями помаранчевої зони кінотеатрам дозволять працювати за умови заповненості на 50%.