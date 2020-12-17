Холостячка 2020: інтерв’ю з Олександром Еллертом – ЕКСКЛЮЗИВ

Щоп’ятниці в романтичному реаліті Холостячка глядачі спостерігають за тим, як розвиваються стосунки між першою українською Холостячкою, актрисою і зіркою серіалу Кріпосна Ксенією Мішиною та учасниками проекту, одним з яких є гуморист, автор студії Квартал 95 Олександр Еллерт.

В інтерв’ю Фактам ICTV Олександр Еллерт розповів про те, які якості дівчини для нього важливі, а також про те, з ким із учасників товаришує.

В які моменти життя гумор може заважати?

– Заважати? А хіба він може десь заважати?

Наприклад, на похоронах?

– Ну якщо ховають гумориста, то йому було б приємно, щоб розповідали історії, які з ним пов’язані. Бачив таке в якомусь фільмі. Солодкий листопад, здається. Коли на похоронах згадують курйози з життя людини, це ж чудово.

Гарне почуття гумору у дівчини. Наскільки це важливий для вас фактор?

– Я думаю, що гарне почуття гумору – показник інтелекту, розумового розвитку. Тому це обов’язкова умова для будь-якої дівчини.

Які жарти дівчини вам не сподобаються? Які перебувають за межею дозволеного?

– Це все індивідуально. Залежить від того, в яких ми стосунках.

Що про ваше рішення будувати кохання на проекті говорили навколишні?

– Всі позитивне. У якийсь момент я подумав, що моє оточення проплачене СТБ (сміється), бо всі добре поставилися. Говорили: Круто, давай, все вийде.

Як ваша дочка до цього поставилася?

– Я сам розповів їй про це. Показав Ксю (Ксенію Мішину. – Ред.). Розповів, що це за проект. Їй Ксю на фотографіях сподобалася. Задоволена була. Казала: Це тебе по телевізору будуть показувати. Напевно, діти це сприймають інакше (посміхається).

Секс на першому побаченні. Чи прийнятна така поведінка для вас?

– Можу відповісти, що ні (сміється). Досвід був, але я більше не сприймаю це.

З ким і чому залишилися після проекту друзями?

– З Женею Ковтуненком та Льошею Тригубенком. Ну, як друзями, найімовірніше – це товариські стосунки, спілкування. Чи перейде воно у дружбу, подивимося. Приємні пацани.

Як би ви відреагували, якби ваша кохана заробляла більше?

– По-перше, це був би стимул для мене. Прагнути заробляти, як вона, або більше. По-друге, це розумовий процес: ти починаєш думати, що ж тобі потрібно зробити, щоб вийти на той же рівень.

Готувати, прибирати і берегти родинне вогнище повинна жінка? Або ви за рівноправність у побуті?

– За рівноправність. І в сучасному світі це, імовірно, хто і що встигає. Може, у кожного буде своя зона відповідальності. Хтось впорається з приготуванням їжі, хтось – з прибиранням. І це все може змінюватися хоч щодня.

Які якості в дівчині для вас особливо важливі?

– Розуміння. Щоб дівчина могла вислухати. Ще турбота і уважність. Трепетне ставлення одне до одного.

З чим у стосунках ви не зможете змиритися?

– Я ревнивий дуже, тому не зможу миритися з фліртом за межею доступного.

У кожної людини різні градації флірту. Ні, він не під забороною. Можна фліртувати. Якщо жінка, з якою ти поруч, справляє враження на людей, і до неї виявляють якісь знаки уваги, то вона ж не повинна реагувати: Ні! Я не одна, он стоїть мій чоловік. Мені, навпаки, буде приємно, що я перебуваю поруч з такою жінкою, яка подобається багатьом.

Чи були у вашому житті бійки? Як ставитеся до такого виду з’ясування стосунків між чоловіками?

– Бійки, звичайно, були в моєму житті. І багато разів. Ніс у мене зламаний, пальці вибиті. Все як має бути, напевно, у чоловіка. Знайомі хлопці на роботі говорили: По-любому на проекті Еллерт за тиждень з кимось поб’ється. Але ні. Поки я тримаю себе в руках. Там уже були особистості, які взяли на себе корону махача.

Чи можете пояснити, чому Ксенія так запала вам у душу?

– Мені здається, ми бачилися з нею неодноразово в минулих життях, коли були іншими особами або мурахами, або овечками, ким завгодно (посміхається). Тому і запала. Гідна відповідь?

Які були пригоди з учасниками в будинку, коли ви не знаходилися під прицілом камер?

– День народження Рибака був потужним. Розрив і повний безлад у будинку. Рибак пізно після побачення приїхав і пішов спати, але тусовка вийшла прикольна. Караоке, проектор величезний, полотно… Дивились виступи молодого Рибака на YouTube, а молодий Рибак – це таке собі видовище. Іллюша, коли всі втомилися і пішли на вулицю, самотньо танцював своєю статною фігурою в рушнику у будинку. Крута днюха.

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