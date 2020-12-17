Відомий український гурт Океан Ельзи випустив нову пісню під назвою Тримай. Кліп до синглу вони опублікували на своєму YouTube-каналі.
Лідер гурту Святослав Вакарчук написав музику та слова ще до карантину, проте офіційна прем’єра відбулася лише зараз.
За словами соліста гурту, Тримай – це класичні Океан Ельзи.
– Фактично – це крик душі, одягнений у найкраще музичне “океанівське” вбрання, – сказав музикант.
Режисером кліпу став Андрій Кирилов. У відео зображено чуттєву та романтичну історію кохання. Особливого колориту надають кадри вечірнього міста та сходу сонця у пустому полі.
Кліп закінчується тим, що хлопець тримає старе фото, на якому зображено новий будинок. Проте зараз на тому місці залишилися лише руїни.
Вакарчук презентував кліп на пісню Знову
Відомий український музикант Святослав Вакарчук випустив кліп на пісню Знову.
Артист став автором та солістом проекту під назвою Оранжерея.
Символічно, що кліп було знято в оранжереї в київському національному комплексі ВДНГ. Режисером кліпу Знову став Олександр Коршак: клавішник ОЕ Мілош Єліч та бас-гітарист ОЕ Денис Дудко грають на акустичних гітарах.
Фото: ОЕ