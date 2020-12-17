Відомий український гурт Океан Ельзи випустив нову пісню під назвою Тримай. Кліп до синглу вони опублікували на своєму YouTube-каналі.

Лідер гурту Святослав Вакарчук написав музику та слова ще до карантину, проте офіційна прем’єра відбулася лише зараз.

За словами соліста гурту, Тримай – це класичні Океан Ельзи.

– Фактично – це крик душі, одягнений у найкраще музичне “океанівське” вбрання, – сказав музикант.

Режисером кліпу став Андрій Кирилов. У відео зображено чуттєву та романтичну історію кохання. Особливого колориту надають кадри вечірнього міста та сходу сонця у пустому полі.

Кліп закінчується тим, що хлопець тримає старе фото, на якому зображено новий будинок. Проте зараз на тому місці залишилися лише руїни.

Вакарчук презентував кліп на пісню Знову