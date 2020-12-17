Гаррі Поттер: актори фільму тоді та зараз

Фільми про Гаррі Поттера тішили глядачів в усьому світі з 2001-го до 2011 року. З моменту виходу останнього останньої частини кінокартини про хлопчика, який вижив, актори Гаррі Поттера значно зміцнилися у професійному амплуа.

Незважаючи на те, що фанати й досі сумують за світом магії та чаклунства, для франшизи Гаррі Поттер актори подарували частинку самих себе.

Ціле покоління дорослішало разом із зірковими дітьми. Важко повірити, що Даніелю Редкліффу, який зіграв Гаррі Поттера, вже виповнилося 31, а Руперт Грін, якого ми пам’ятаємо як Рона Візлі, уже став батьком.

Випускники Гоґвортсу подорослішали та продовжили свою акторську діяльність, хтось поставив її на паузу, а хтось вирішив зайнятися музикою.

Факти ICTV дізналися, як після завершення франшизи склалася доля акторів Гаррі Поттера, що стали символом дитинства мільйонів людей у всьому світі.

Деніел Редкліфф – Гаррі Поттер

Після завершення роботи над Гаррі Поттером британський актор Деніел Редкліфф зробив творчу паузу. Кінострічка подарувала акторові небачену популярність і вже в 11 його знав весь світ.

Неочікуване визнання важко далось акторові, через що він навіть зіштовхнувся з алкогольною залежністю. Після курсу реабілітації Деніел вже кілька років не вживає алкоголю.

У подальшому він довго намагався позбутися образу юного чарівника та спробувати себе в нових ролях. Актор не хотів запам’ятатися глядачеві винятково за ролюю у фільмі Гаррі Поттер, тому надалі з’являвся і в театрі, і на великому екрані в зовсім різних амплуа.

Уже через рік після закінчення франшизи юнак зіграє юриста Артура Кіппса у фільмі жахів режисера Джеймса Воткінса Жінка в чорному.

У 2013 році він отримав головну роль студента-гомосексуаліста у фільмі Убий своїх коханих, роль лікаря Володимира Бомгарда в серіалі Записки юного лікаря та закоханого юнака у романтичній комедії Дружба і ніякого сексу.

Згодом він зіграв роль хлопця, який перетворюється на диявола, щоби помститися за смерть своєї коханої у фільмі Роги. У 2016 році Редкліфф зіграв труп у фільмі Людина-швейцарський ніж, агента ФБР, який працює під прикриття у банді неонацистів, у фільмі Абсолютна влада та ексцентричного мільярдера у фільмі Ілюзія обману 2.

У 2017 році зірка отримала роль мандрівника-виживальника Йоссі Гінсберга у фільмі Джунглі.

У 2019 році Редкліфф отримує головну роль у серіалі Чудотворці, а на великі екрани вийде фільм Стволи Акімбо.

У 2020 році на екрани вийшла картина Втеча з Приторії, де актор зіграв активіста Тіма Дженкінса, якого звинуватили в участі в політичній кампанії та поширенні агітаційних брошур, а також фантастичний бойовик Божевільний Майлз, де акторові дісталася роль розробника відеоігор на ім’я Майлз.

А ще Редкліфф спробував себе на Бродвейській сцені, працюючи над мюзиклом Як досягти успіху в бізнесі, нічого не роблячи та п’єсою Розенкранц і Гільденстерн мертві.

Емма Вотсон – Герміона

Після Гаррі Поттера молода акторка продовжила свою творчу діяльність.

Уже через рік після завершення франшизи дівчина зіграє подругу головного героя Сема у драмі Добре бути тихонею. Для неї це буде перша серйозна роль після Герміони.

У 2013 році на екрани вийде кримінальна драма Софії Копполи Елітна спільнота, де Емма зіграє дівчину-підлітка, яка обкрадає квартири зірок Голлівуду. Цього ж року акторка отримає роль у біблійній драмі Даррена Аронофскі, де зіграє біженку Ілу, названу доньку Ноя, старозавітного пророка, який побудував ковчег для порятунку людства.

У 2014 році на екрани вийшов технотрилер Сфера, де Емма зіграла випускницю коледжу Мей Голланд.

2017 рік став знаковим для акторки. У прокат вийшов римейк повнометражного мультфільму кінокомпанії Walt Disney Красуня та Чудовисько, де Емма зіграла головну роль і перевтілилася у мрійливу Белль.

У 2019 році акторка отримала головну роль у черговій екранізації роману Луїзи Мей Олкотт Маленькі жінки, де зіграла романтичну старшу сестру Мег Марч.

Акторці також вдалося знайти час на навчання і здобути ступінь бакалавра з англійської літератури.

Також Емма активно виступає за досягнення гендерної рівності, розширення прав і можливостей жінок, а у 2014 році її призначили послом доброї волі жінок ООН.

Руперт Грінт – Рон Візлі

Одразу після знімання у Гаррі Поттері Руперт отримав роль у антивоєнному фільмі Петера Неса У білому полоні, де зіграв британського військового Роберта Сміта.

У 2015 році на екрани вийшов французький комедійний фільм Антуана Бардо-Жако Місячна афера, де актор зіграв невдалого музичного продюсера Джонні Торпа.

У 2019 році він отримав роль у телевізійному горрор-серіалі Будинок з прислугою.

Наразі Грінт відійшов від акторської діяльності. Він працює на радіо і суспільному телебаченні ВВС та займається озвучуванням мультфільмів та документальних стрічок.

У 2020 році в актора та його дівчини Джорджії Грум народилась донька Венздей. З цієї нагоди він створив свій перший Instagram-акаунт та зізнався, що просто хотів показати світу свою доньку.

Том Фелтон – Драко Мелфой

Тому Фелтону вдалося зробити неймовірне: зіграти негативного персонажа Драко Мелфоя і одночасно закохати в себе мільйони глядачів.

Після закінчення Гаррі Поттера актор вирішив спробувати себе в музиці.

Ще перед випуском дисків актор завів канал на YouTube, де почав розміщувати відзняті ролики з виконанням своїх пісень під гітару. Але широкої популярності вони не здобули.

У 2017 році Том Фелтон з’явився в третьому сезоні популярного серіалу Флеш, де зіграв криміналіста поліції Централ-сіті Джуліана Дорна.

У 2018 році актор отримав роль у драматичному фільмі Офелія, де зіграв родича головної героїні.

У 2020 році на стримінговій платформі Netflix вийшов новий фентезі-фільм A Babysitter’s Guide to Monster Hunting, де актор зіграв головного злодія Бугімена, який у ніч на Гелловін викрав дитину.

Крім того, Фелтон активно займається доброчинністю. Він співпрацює з благодійними фондами ще відтоді, як пожертвував на користь дітей частину гонорару, отриманого за роль Драко.

Нині актор плідно займається музикою та часто проводить прямі трансляції в своєму Instagram.

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Меггі Сміт – Мінерва МакГонагалл

На відміну від зіркової четвірки, Меггі до появи на екрані у ролі професорки Мінерви МакГонагалл мала нескінченний список ролей на сцені, кіно та телебаченні.

Актриса вже була такою видатною фігурою на британській культурно-мистецькій сцені, що в 1990 році королева Єлизавета II зробила її Дамою.

Після закінчення Гаррі Поттера акторка продовжувала зніматися у серіалі Абатство Даунтаун, де зіграла графиню Вайолет, яка втратила свого чоловіка.

За цю роль акторка здобула нагороду Золотий глобус та дві нагороди Emmy.

У 85-річному віці Меггі Сміт продовжує свою акторську діяльність.

Harry Potter At Home

Письменниця Джоан Роулінг запустила проект Harry Potter At Home, щоб розповісти про світ Гаррі Поттера тим, хто зараз перебуває на карантині.

Першу главу першої книги прочитав Деніел Редкліфф, актор, який зіграв хлопчика-чаклуна в усіх частинах екранізацій книг.

Також в проекті брали участь письменник Стівен Фрай, футболіст Девід Бекхем, актор Едді Редмейн та актриса Клаудія Кім.