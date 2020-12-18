Учасниця 10 сезону шоу Холостяк Дана Оханська висловилася про майбутній фінал Холостячки та назвала свого фаворита серед учасників.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася думками про фінал реаліті-шоу Холосячка та зауважила, що з нетерпінням чекає на фінальний випуск проекту.

Дівчина вважає, що на шоу не буде переможців і переможених, так само як і не було на проекті, в якому вона взяла участь.

– Не обирають за щось конкретне: ні за силу, ні за розумові здібності, ні за зовнішність. Тут немає кращих та гірших, – поділилась фіналістка Холостяка.

Дана Оханська зазначила, що вибір на проекті учасники роблять так само, як і всі у житті.

– Ти зустрічаєш людину, поступово пізнаєш її, і згодом відчуваєш, що хтось тобі супер-близький за духом, – коментує фінал дівчина.

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На думку Дани вибір Холостячки Ксенії Мішиної може бути непередбачуваним.

– Якщо це вибір жінки – то в більшості випадків це щось дуже непередбачуване, якщо вона слухається серця. Наше раціо часто дуже міцно спить, – додає дівчина.

Також Дана назвала свого фаворита на шоу Холостяка. Їм виявився Олексій Тригубенко.

Незважаючи на це, дівчина зауважила, що в цьому проекті Холостячка не вона, тому дівчина з нетерпінням очікує на фінал та рішення Ксенії Мішиної.

Холостячка розповіла про хвилювання перед фіналом проекту

Відома українська акторка Ксенія Мішина поділилася враженнями після завершення проекту Холостячка на телеканалі СТБ.

Зокрема, дівчина поділилася, що закінчиться тільки телевізійна частина і для неї це стане початком чогось більшого.