Олександр Еллерт – біографія переможця шоу Холостячка

Гуморист і ведучий Олександр Еллерт здобув перемогу в реаліті-шоу Холостячка на СТБ. Головним призом для нього, звичайно, стало серце головної героїні Ксенії Мішиної – актриси театру і кіно, зірки серіалу Кріпосна.

Біографія Олександра Еллерта

Олександр народився в Росії, в Іркутській області, 18 листопада 1986 року. Ще коли Саша був дитиною, його родина перебралася у шахтарське містечко Харцизьк Донецької області. Відомо, що він навчався у Харцизькій школі №5. До речі, саме у цьому навчальному закладі вчителем початкових класів досі працює його мама. З батьком Саша не підтримував стосунки, його вихованням займалася мама.

Гумористичний талант і здібності до публічних виступів Олександр почав проявляти ще підлітком.

Вищу освіту Еллерт здобував у Донецькому національному університеті.

У студентські роки він зустрів свою першу дружину, у шлюбі з якою народилася його дочка Еля. Однак пара розійшлася за два роки. З дочкою Олександр підтримує хороші стосунки та проводить багато часу.

Відомо, що гуморист одружився і вдруге, але, як він потім розповідав, другий його шлюб розпався через розбіжності. З’ясувалося, що дружні стосунки парі підходили більше, ніж подружні.

У 2014 році, коли на Донбасі почалася війна, Еллерт ненадовго облаштувався у Харкові, але потім переїхав до Києва.

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На життя він заробляв як шоумен і ведучий заходів, хоча і робота сценариста йому була близька.

Вперше широкому загалу Олександр Еллерт заявив про себе на шоу Розсміши коміка. У 2014 році він виграв у 100 тис. грн разом зі своїм товаришем. Вдруге він потрапив на передачу у 2015 році. Після цього Олександра запросили на роботу в студію Квартал 95 як автора.

У 2016 році Олександр з командою Кілометр кімоно брав участь у другому сезоні Ліги сміху. Але на четвертий сезон шоу він прийшов з командою Луганська збірна.

Еллерт і Мішина на шоу Холостячка

Олександр влітку 2020 року повідомив в Instagram, що подав заявку на участь в шоу Холостячка, де головною героїнею стала актриса Ксенія Мішина. Він одразу заявив про серйозні наміри щодо Ксенії.

До речі, на шоу він прийшов боротися за серце холостячки зі своїм другом гумористом, радіоведучим Андрієм Рибаком.

На першій зустрічі Олександр подарував Мішиній прикрасу, яку зробив своїми руками.

Гумориста шанувальники шоу одразу назвали головним претендентом на фінал.

Крім того, у той день, коли Ксенія знайомила учасників зі своїм сином Платоном, Олександр одразу знайшов ключ до серця дитини.

Стосунки пари на шоу були переповнені екстримом. Ба більше, свій перший поцілунок на проекті Ксенія подарувала саме Олександру під час їхнього побачення в Олешківських пісках на Херсонщині.

Фінал реаліті-шоу Холостячка

На телеканалі СТБ 18 грудня відбувся фінал романтичного реаліті-шоу Холостячка, в якому актриса театру і кіно, зірка серіалу Кріпосна Ксенія Мішина зробила свій головний вибір.

Ксенія обирала в фіналі між бізнесменом Олексієм Тригубенком і гумористом Олександром Еллертом.

Проте переможцем шоу Холостячка став Олекандр Еллерт.