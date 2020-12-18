У сьомому випуску дев’ятого сезону шоу Хата на тата популярний татко блогер намагався стати зразковим чоловіком.

15 років сірої буденності звичайного прилуцького менеджера з продажу вікон кардинально змінив карантин: 36-річний батько чотирьох дітей, залишившись без роботи, відкрив у собі талант блогера і величає себе зіркою соцмереж.

Дружина втомилася від чоловікової ейфорії, бо вже півроку він зранку до ночі тільки знімає, а їй ні в чому не допомагає. Мало того що велич зірки самого Русланіуса щодень росте, то ще й старші діти за батьком тягнуться і вже фантазують про безтурботне майбутнє блогерів, ігноруючи навчання і прохання матері про допомогу.

Тож, приструнити зіркового татка взялася Хата на тата і змусила працювати, а не відео у Тік ток знімати. Проживши всього день за графіком дружини, блогер Русланіус зі свого віртуального світу потрапив в реальне життя багатодітного батька Руслана. І зрозумів, якою виснаженою від роботи і самотньою через відсутність допомоги і уваги, була його дружина в такій великій родині.

Та найважчим випробуванням для зіркового тата стануть обов’язкові завдання. Адже тепер доведеться взятися за чотирьох дітей, які цілими днями тільки те й роблять, що “сидять у телефоні”.

Чи вдалось Русланові спуститися з неба на землю, дивіть у випуску Хата на тата:

Коли буде наступний випуск

Уже цієї суботи, 19 грудня, о 17.00 на телеканалі СТБ вийде 8 випуск 9 сезону проєкту Хата на тата. Це буде продовження історії героя Руслана Ковтуна ― блогера з Прилук.