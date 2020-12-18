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Юлія Захарченко |

Холостячка Ксенія Мішина розповіла про хвилювання перед фіналом проекту

Відома українська акторка Ксенія Мішина поділилася враженнями після завершення проекту Холостячка на телеканалі СТБ.

Зокрема, дівчина поділилася, що закінчиться тільки телевізійна частина і для неї це стане початком чогось більшого.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram. Ксенія Мішина повідомила, що не боїться невідомості, адже це і є унікальність.

– Так багато суперечок про те, яким повинен бути мій вибір. Серце або розум, досвід минулого або сміливість і надії на майбутнє, страхи або довіра – вирішувати тільки мені, – написала в пості акторка.

холостячка

Головна героїня шоу Холостячка поділилася, що зовсім скоро буде фінал проекту, в якому вона зробить вибір перед усією країною.

– Головний висновок який мені подарувала доля на цьому проекті: не потрібно шукати того, хто зробить тебе щасливим, того, хто може компенсувати те, чого не вистачає.

Потрібно бути наповненою та самодостатньою, і тоді ти зможеш повною мірою насолодитися партнером, побачивши в ньому те, що не може завважити ніхто інший, – ділиться акторка Ксенія Мішина.

Уже зовсім скоро Україна дізнається, на користь якого чоловіка зробить свій вибір Ксенія: Олексія або Олександра. У восьмому випуску реаліті Холостячка Ксенія Мішина познайомилася з батьками чоловіків, які борються за її серце.

Читайте: Гумор, стабільність і інтереси: чим учасники Холостячки підкорювали серце Мішиної

 

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Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Чим закінчився 8 випуск Холостячки

Олексій Тригубенко перед тим, як познайомити головну героїню шоу зі своїми батьками, влаштував для них із Мішиною романтичну вечерю у ресторані.

Побачення Олександра Еллерта і Холостячки почалося по-дитячому, але закінчилося по-дорослому. Саша вирішив познайомити Мішину не зі своєю мамою, а з дочкою Елею.

Фото: Ксенія Мішина

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