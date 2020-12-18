Відома українська акторка Ксенія Мішина поділилася враженнями після завершення проекту Холостячка на телеканалі СТБ.

Зокрема, дівчина поділилася, що закінчиться тільки телевізійна частина і для неї це стане початком чогось більшого.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram. Ксенія Мішина повідомила, що не боїться невідомості, адже це і є унікальність.

– Так багато суперечок про те, яким повинен бути мій вибір. Серце або розум, досвід минулого або сміливість і надії на майбутнє, страхи або довіра – вирішувати тільки мені, – написала в пості акторка.

Головна героїня шоу Холостячка поділилася, що зовсім скоро буде фінал проекту, в якому вона зробить вибір перед усією країною.

– Головний висновок який мені подарувала доля на цьому проекті: не потрібно шукати того, хто зробить тебе щасливим, того, хто може компенсувати те, чого не вистачає. Потрібно бути наповненою та самодостатньою, і тоді ти зможеш повною мірою насолодитися партнером, побачивши в ньому те, що не може завважити ніхто інший, – ділиться акторка Ксенія Мішина.

Уже зовсім скоро Україна дізнається, на користь якого чоловіка зробить свій вибір Ксенія: Олексія або Олександра. У восьмому випуску реаліті Холостячка Ксенія Мішина познайомилася з батьками чоловіків, які борються за її серце.

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Чим закінчився 8 випуск Холостячки