Відома українська акторка Ксенія Мішина поділилася враженнями після завершення проекту Холостячка на телеканалі СТБ.
Зокрема, дівчина поділилася, що закінчиться тільки телевізійна частина і для неї це стане початком чогось більшого.
Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram. Ксенія Мішина повідомила, що не боїться невідомості, адже це і є унікальність.
– Так багато суперечок про те, яким повинен бути мій вибір. Серце або розум, досвід минулого або сміливість і надії на майбутнє, страхи або довіра – вирішувати тільки мені, – написала в пості акторка.
Головна героїня шоу Холостячка поділилася, що зовсім скоро буде фінал проекту, в якому вона зробить вибір перед усією країною.
– Головний висновок який мені подарувала доля на цьому проекті: не потрібно шукати того, хто зробить тебе щасливим, того, хто може компенсувати те, чого не вистачає.
Потрібно бути наповненою та самодостатньою, і тоді ти зможеш повною мірою насолодитися партнером, побачивши в ньому те, що не може завважити ніхто інший, – ділиться акторка Ксенія Мішина.
Уже зовсім скоро Україна дізнається, на користь якого чоловіка зробить свій вибір Ксенія: Олексія або Олександра. У восьмому випуску реаліті Холостячка Ксенія Мішина познайомилася з батьками чоловіків, які борються за її серце.
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Чим закінчився 8 випуск Холостячки
Олексій Тригубенко перед тим, як познайомити головну героїню шоу зі своїми батьками, влаштував для них із Мішиною романтичну вечерю у ресторані.
Побачення Олександра Еллерта і Холостячки почалося по-дитячому, але закінчилося по-дорослому. Саша вирішив познайомити Мішину не зі своєю мамою, а з дочкою Елею.
Фото: Ксенія Мішина