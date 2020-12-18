На телеканалі СТБ 18 грудня відбувся фінал романтичного реаліті-шоу Холостячка, в якому актриса театру і кіно, зірка серіалу Кріпосна Ксенія Мішина зробила свій головний вибір.

У дев’ятому випуску шоу Холостячка вирішилася головна інтрига, хто переміг у проекті та отримав можливість побудувати стосунки з Мішиною.

Ксенія обирала в фіналі між бізнесменом Олексієм Тригубенком і гумористом Олександром Еллертом. Чоловіків навіть порівнювати складно, адже вони абсолютно різні. Також у них був і різний розвиток стосунків з Мішиною.

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Переможцем реаліті-шоу став гуморист і ведучий Олександр Еллерт.











Ксенія Мішина зробила свій вибір: хто переміг у фіналі Холостячки / 3 фотографии

Під час фінальної церемонії учасники мали можливість востаннє сказати Ксенії про свої почуття, зізнатися у коханні та зробити останній крок – стати на коліно та вручити каблучку.

Проте Олексій Тригубенко отримав відмову від Ксенії.

Обранцем Мішиної став Олександр Еллерт. Саме його каблучка опинилася на руці Ксенії.

Зізнання Олександра Еллерта в коханні до Ксенії Мішиної

– Коханий, кохана, – всі ці слова люди говорять завдяки коханню. Але цікаво, де живе кохання? Всі навколо стверджують, що кохання не знає кордонів. А у серця є чіткі межі. Як воно, таке безмежне, вміщається у маленькому серці? Може, воно не у серці живе? Може, тоді у голові? Але там живуть думки, які заважають коханню. Думаю, кохання не жило б із такими гучними сусідами. Тоді, може, воно живе там, високо, де зірки? Мені здається, там для нього ідеальне місце, де космос і Всесвіт. Я впевнений, що саме Всесвіт дав мені знаки зробити крок і прийти на проект. Я хочу наш із тобою космос, нашу нескінченність, наш Всесвіт, нашу сім’ю. Я дуже сильно тебе кохаю і хочу, щоб ти стала моєю дружиною! Ти вийдеш за мене заміж? – зізнався Еллерт.

У відповідь на пропозицію Ксенія заявила, попри все, вона кохає Олександра і готова вийти за нього заміж.

– Саш, мені складно уявити наше життя. Попри твою легкість і безтурботність, мені з тобою буває складно. Я зараз тобі скажу чесно: я боюся, що ти не будеш виконувати свої обіцянки. Я боюся конфліктів, що ти не зможеш мені до кінця відкритися та довіритися. Я дуже довго думала над нашими з тобою стосунками. І ти знаєш, я можу придумати тисячі причин, чому нам не судилося бути з тобою разом. Але поки ти міркував, де живе кохання, я точно зрозуміла, де зараз моє. Воно зараз поряд зі мною і дуже хвилюється. Я тебе теж кохаю, і так, я згодна, – прийняла пропозицію Ксенія Мішина.