Відома співачка та заслужена артистка України Світлана Лобода випустила новий кліп на пісню moLOko. Сам сингл розповідає про дівчину, яка почувається самотньою у величезному світі.
– Ти можеш бути щасливою і будеш обов’язково, головне не втратити в очах вогонь, – співає артистка у своїй новій пісні.
Режисером відео став легендарний кліпмейкер Алан Бадоєв, роботи якого мало не миттєво стають хітами.
У кліпі Світлана постала перед глядачами в білій сукні серед юних дівчат.
Вони танцюють навколо неї, широко посміхаючись та кайфуючи від життя, а героїня співачки сумує.
Сама Лобода виглядає дуже гармонійно і красиво – вона дивиться на глядача, немов заглядає прямо в душу. Відео виглядає дуже магічним і певним чином зачаровує.
Світлана Лобода випустила кліп на пісню Boom Boom
Співачка LOBODA презентувала кліп на пісню Boom Boom разом із російським репером PHARAOH. Продюсером одіозного відеокліпу став актор та гуморист Олександр Гудков.
У зніманні взяли участь такі представники російського шоу-бізу, як Катерина Варнава, Іда Галич, Карина Крокс та Лоліта Мілявська. Відеоробота починається із цитати однієї із ідеологів фемінізму Сімони де Бовуар.
Фото: Світлана Лобода