Відома співачка та заслужена артистка України Світлана Лобода випустила новий кліп на пісню moLOko. Сам сингл розповідає про дівчину, яка почувається самотньою у величезному світі.

– Ти можеш бути щасливою і будеш обов’язково, головне не втратити в очах вогонь, – співає артистка у своїй новій пісні.

Режисером відео став легендарний кліпмейкер Алан Бадоєв, роботи якого мало не миттєво стають хітами.

У кліпі Світлана постала перед глядачами в білій сукні серед юних дівчат.

Вони танцюють навколо неї, широко посміхаючись та кайфуючи від життя, а героїня співачки сумує.

Сама Лобода виглядає дуже гармонійно і красиво – вона дивиться на глядача, немов заглядає прямо в душу. Відео виглядає дуже магічним і певним чином зачаровує.

Світлана Лобода випустила кліп на пісню Boom Boom