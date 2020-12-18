Як розвивалися стосунки Еллерта і Мішиної на шоу Холостячка на СТБ

У фіналі шоу Холостячка на телеканалі СТБ головна героїня Ксенія Мішина обрала гумориста та ведучого Олександра Еллерта. Саме з ним вона сподівається побудувати міцні стосунки у майбутньому.

Про те, як в Олександра та Ксенії розвивалися стосунки в рамках проекту – читайте на Фактах ICTV.

Під час першої зустрічі на шоу Еллерт вручив Ксенії прикрасу, яку зробив власними руками. Проте у вечір знайомства Олександр таки встиг потрапити у немилість до Мішиної. Коли холостячка за барною стійкою спілкувалася з іншим учасником, то Еллерт зі своїм товаришем Андрієм Рибаком підійшли туди, аби випити чогось міцного та перешкодити новому знайомству Ксенії. Однак це не завадило Еллерту отримати бутоньєрку.

У третьому випуску шоу Холостячка глядачам показали, як Олександр Еллерт відчайдушно намагався навчитися танцювати танго. Саме танцем Олександр підкорював на побаченні Ксенію. Під час цієї зустрічі він розповів про свої два попередні шлюби, а також про стосунки зі своєю дочкою Елею.

Складним випробуванням для Ксенії та учасників реаліті-шоу стало життя на острові у диких умовах. Успіхи деяких учасників у стосунках з Мішиною викликали в інших ревнощі та обурення.

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На острові було кілька конкурсів, зокрема кулінарний. Перемогу у ньому здобув Андрій Шатирко, проте піти на побачення з Ксенією йому так і не вдалося.

Побачення з актрисою перехопив Олександр Еллерт, який вирішив скористатися своїм бонусом після перемоги на конкурсі талантів.

Олександр влаштував романтичне побачення в Олешківській пустелі на Херсонщині. Спочатку пара вирушила на екстремальне ралі на квадроциклах. Потім Ксенія та Олександр провели ніч в одному наметі. Саме тоді і стався перший поцілунок на проекті. Проте на ранок пара вирішила не зізнаватися у цьому іншим учасникам.

На групове побачення на скелю Тустань вирушили Андрій Рибак, Олександр Еллерт та Євген Ковтуненко.

Учасники та холостячка поговорили з мольфаром, який розповів, що у Саші та Андрія вже були стосунки з однією дівчиною.

В результаті виявилося, що це була Оля — учасниця проекту Холостяк-10. Олександр кілька разів ходив з нею на побачення, а Андрій – був у стосунках.

Перед тим, як запросити Мішину до своєї квартири, Еллерт влаштував актрисі побачення на всюдиході. Коли пара зупинилася посеред річки, то Олександр зізнався Ксенії у коханні.

Після чого вони вирушили до квартири Еллерта. У майбутньому Саша мріє про будинок із зоною барбекю, двома паркувальними місцями і велику родину в ньому. Проте поки у його холостяцькому лігві лише пустий холодильник, приставка та телевізор.

Еллерт розповів, що часто збирається з друзями, аби повеселитися.

– У нас було класне побачення з Сашею. Та якщо його спосіб життя буде несумісним із моїм, то ми просто розійдемося, – підсумувала Ксенія.

Перед фіналом Олександр вирішив познайомити з Ксенією та її сином Платоном свою 13-річну доньку Елю.

Разом вони виготовляли шоколадні цукерки. Еля і Платон доволі швидко знайшли спільну мову. Проте вся увага Олександра та Ксенії була спрямована на дітей. Потім вони таки знайшли можливість побути наодинці. Саша запропонував головній героїні відвідати тату-салон.

Проте ідея набити тату Ксенії не сподобалася.

– З батьками він мене не познайомив, а татуювання набити готовий? – зазначила Мішина.

Фінал реаліті-шоу Холостячка

На телеканалі СТБ 18 грудня відбувся фінал романтичного реаліті-шоу Холостячка, в якому актриса театру і кіно, зірка серіалу Кріпосна Ксенія Мішина зробила свій головний вибір.

Ксенія обирала в фіналі між бізнесменом Олексієм Тригубенком і гумористом Олександром Еллертом.

Проте переможцем шоу Холостячка став Олекандр Еллерт.