Відома українська телеведуча Марія Єфросиніна захворіла на коронавірус. Артистка повідомила, що погано почувається.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

– Так виглядає перемога в конкурсі на подарунок до Дня святого Миколая та Нового року, – поділилася Марія Єфросиніна.

Телеведуча зазначила, що перебуває під контролем лікарів та чесно виконує всі рекомендації.

– Намагаюся не з’їхати з глузду від усвідомлення того, яка кількість запланованого та важливого скасувалася одним копирсанням в носі для ПЛР, – написала в пості знаменитість.

Артистка попросила всіх підписників берегти себе та стежити за здоров’ям.

– Моя сім’я здорова та швидко відселила мене на горище, – жартує Марія Єфросиніна.

У коментарях підписники бажають якнайшвидшого одужання та просять артистку не сумувати. Деякі жартують, що вона в новий рік зайде з антитілами, і тоді її нічого не зупинить.

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Знаменитості, які перехворіли на коронавірус