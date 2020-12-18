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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Юлія Захарченко |

Телеведуча Марія Єфросиніна захворіла на коронавірус

Відома українська телеведуча Марія Єфросиніна захворіла на коронавірус. Артистка повідомила, що погано почувається.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

– Так виглядає перемога в конкурсі на подарунок до Дня святого Миколая та Нового року, – поділилася Марія Єфросиніна.

Телеведуча зазначила, що перебуває під контролем лікарів та чесно виконує всі рекомендації.

– Намагаюся не з’їхати з глузду від усвідомлення того, яка кількість запланованого та важливого скасувалася одним копирсанням в носі для ПЛР, – написала в пості знаменитість.

Артистка попросила всіх підписників берегти себе та стежити за здоров’ям.

– Моя сім’я здорова та швидко відселила мене на горище, – жартує Марія Єфросиніна.

У коментарях підписники бажають якнайшвидшого одужання та просять артистку не сумувати. Деякі жартують, що вона в новий рік зайде з антитілами, і тоді її нічого не зупинить.

 

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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Знаменитості, які перехворіли на коронавірус

У 2020 році Україна зіткнулася з пандемією Covid-19. Вірус уразив велику кількість українців та не оминув зірок шоу-бізнесу.

Серед тих, хто перехворів: Сергій Бабкін, співачка Камалія, телеведучий Анатолій Анатоліч, танцюрист Влад Яма, диктор Володимир Остапчук, топ-модель Алла Костромічова, фотограф Соня Плакидюк та модельний скаут Сергій Никитюк.

Знаменитості розповіли, які симптоми мали та як перехворіли на коронавірус — у матеріалі Фактів ICTV.

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