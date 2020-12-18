Відома українська телеведуча Марія Єфросиніна захворіла на коронавірус. Артистка повідомила, що погано почувається.
Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
– Так виглядає перемога в конкурсі на подарунок до Дня святого Миколая та Нового року, – поділилася Марія Єфросиніна.
Телеведуча зазначила, що перебуває під контролем лікарів та чесно виконує всі рекомендації.
– Намагаюся не з’їхати з глузду від усвідомлення того, яка кількість запланованого та важливого скасувалася одним копирсанням в носі для ПЛР, – написала в пості знаменитість.
Артистка попросила всіх підписників берегти себе та стежити за здоров’ям.
– Моя сім’я здорова та швидко відселила мене на горище, – жартує Марія Єфросиніна.
У коментарях підписники бажають якнайшвидшого одужання та просять артистку не сумувати. Деякі жартують, що вона в новий рік зайде з антитілами, і тоді її нічого не зупинить.
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Знаменитості, які перехворіли на коронавірус
У 2020 році Україна зіткнулася з пандемією Covid-19. Вірус уразив велику кількість українців та не оминув зірок шоу-бізнесу.
Серед тих, хто перехворів: Сергій Бабкін, співачка Камалія, телеведучий Анатолій Анатоліч, танцюрист Влад Яма, диктор Володимир Остапчук, топ-модель Алла Костромічова, фотограф Соня Плакидюк та модельний скаут Сергій Никитюк.
Знаменитості розповіли, які симптоми мали та як перехворіли на коронавірус — у матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Марія Єфросиніна