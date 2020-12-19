Фінал шоу Холостячка 2020: як пройшов і хто переміг (ФОТО)

18 грудня відбувся фінал романтичного реаліті-шоу Холостячка на телеканалі СТБ.

У фіналі шоу головна героїня Ксенія Мішина вирішила познайомити Олексія Тригубенка та Олександра Еллерта зі своїм батьком Олександром.

Першим на зустріч вирушив Льоша. З батьком Ксенії він запускав літачки, а після у них була можливість поспілкуватися тет-а-тет. Діалог складався у них душевно.

А ось на зустрічі Еллерта з батьком Ксенії виникла напружена ситуація, а причиною тому алкоголь. Мішиній не сподобалося те, що на обідньому столі він був присутній. Адже холостячка негативно ставитися до алкоголю та людей напідпитку.

За словами Олександра Еллерта, на рибалці, де вони перебували, це прийнятно.

У підсумку батько порадив Ксенії йти винятково за своїм серцем. Хоча за кадром він зазначив, що якщо вона обере Олексія, то зможе з ним побудувати спокійне та стабільне сімейне життя.

Побачення Олексія та Ксенії

Олексій вирішив влаштувати екстремальне побачення для холостячки – дрифт на авто.

Після дикого сплеску адреналіну Олексій організував для Ксенії ще один сюрприз.

Пара поїхала до цирку, щоб спробувати себе у ролі повітряних гімнастів.

Попри втому після небезпечних трюків на арені цирку, Льоша та Ксюша поїхали на тиху та затишну вечерю. Саме там ведучий Григорій Решетник запропонував обговорити спірні питання для пари.

Якщо деякі моменти викликали у них лише сміх, то один серйозно зачепив Тригубенка. Йдеться про слова Ксенії щодо нетворчого заняття Льоші, а також щодо його способу життя.

Однак в результаті парі вдалося домовитися щодо всіх пунктів, а розмова вийшла душевною та щирою.

Побачення Олександра та Ксенії

Ця зустріч також почалася з екстриму. Пара літала на параплані. Після чого їх чекали відповіді на спірні та незручні питання. У Мішиної з Еллертом склалася більш гостра розмова, проте знову діалог зайшов у глухий кут, Саша не хотів говорити про свої почуття на камеру.

Після цього вони вирушили у спа-салон, де Ксенія знову спробувала розпитати Олександра про його почуття та плани після проекту.

Фінальна церемонія на реаліті-шоу Холостячка

Під час фінальної церемонії Олексій Тригубенко та Олександр Еллерт мали останню можливість висловитися щодо своїх почуттів.

І в Олексія, і в Олександра хвилювання було на межі, долоні пітніли, а голоси тремтіли.

Однак останнє слово залишалося за Ксенією Мішиною.

Олексію Тригубенку холостячка подякувала за всі прекрасні моменти, які вони пережили разом. Однак він все-таки почув відмову.











Алкоголь, цирк і сльози: чим запам’ятався фінал шоу Холостячка / 3 фотографии

Зізнання Олександра Еллерта в коханні до Ксенії Мішиної

– Коханий, кохана, – всі ці слова люди говорять завдяки коханню. Але цікаво, де живе кохання? Всі навколо стверджують, що кохання не знає кордонів. А у серця є чіткі межі. Як воно, таке безмежне, вміщається у маленькому серці? Може, воно не у серці живе? Може, тоді у голові? Але там живуть думки, які заважають коханню. Думаю, кохання не жило б із такими гучними сусідами. Тоді, може, воно живе там, високо, де зірки? Мені здається, там для нього ідеальне місце, де космос і Всесвіт. Я впевнений, що саме Всесвіт дав мені знаки зробити крок і прийти на проект. Я хочу наш із тобою космос, нашу нескінченність, наш Всесвіт, нашу сім’ю. Я дуже сильно тебе кохаю і хочу, щоб ти стала моєю дружиною! Ти вийдеш за мене заміж? – зізнався Еллерт.

У відповідь на пропозицію Ксенія заявила, попри все, вона кохає Олександра і готова вийти за нього заміж.

– Саш, мені складно уявити наше життя. Попри твою легкість і безтурботність, мені з тобою буває складно. Я зараз тобі скажу чесно: я боюся, що ти не будеш виконувати свої обіцянки. Я боюся конфліктів, що ти не зможеш мені до кінця відкритися та довіритися. Я дуже довго думала над нашими з тобою стосунками. І ти знаєш, я можу придумати тисячі причин, чому нам не судилося бути з тобою разом. Але поки ти міркував, де живе кохання, я точно зрозуміла, де зараз моє. Воно зараз поряд зі мною і дуже хвилюється. Я тебе теж кохаю, і так, я згодна, – прийняла пропозицію Ксенія Мішина.

Стосунки Мішиної та Еллерта на реаліті-шоу Холостячка.

Протягом осені українські глядачі уважно стежили за тим, як розвиваються стосунки Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта.

Головною їх відмінністю стали екстрим та емоційні гойдалки. Однак на кожному побаченні пара могла насолоджувалася часом та забувала про негаразди.