Ксенія Мішина стала головною героїнею романтичного реаліті Холостячка. За її серце боролися чоловіки з різних куточків України.
Що відомо про Ксенію Мішину, читайте у нашому матеріалі.
Ксенія Мішина народилася у 1989 році у Севастополі.
У школі Мішина була пацанкою, завжди відстоювала справедливість і заступалася за слабких. Однак у 2007 році дівчина отримала звання віце-міс і приз глядацьких симпатій на конкурсі Севастопільська красуня.
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Вспомнить всё ????Выпуск 2009 ???? @t.o.m.u.s.y.a.k @zubalevichmatvei @artem.alekseev24 @ivan_zaluskiy
Після закінчення школи, переїхала до столиці, де закінчила акторський факультет Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.
Після закінчення університету Ксенія стала акторкою Київського академічного Молодого театру.
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Если ты не подвержен иллюзии – ты не обусловлен . Доброе утро ❤️. Photo by @martin_slide ????
Популярність до акторки прибула після головної ролі у мелодрамі Спокуса.
У 2019 році Мішина зіграла свою найбільш відому роль – головну антагоністку Лідію Шефер у телесеріалі Кріпосна.
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Вы бы хотели, чтобы Лидушка вернулась? ⠀ #крепостная #лидияшефер
Дівчині було важко грати персонажа, але завдяки професіоналізму вона змогла ідеально вжитися в роль.Читайте: Про стосунки з Мішиною та секс на першому побаченні - інтерв'ю Еллерта Гумор як стиль життя: біографія переможця Холостячки Олександра Еллерта Танго, тату й поцілунки: як розвивалися стосунки Мішиної та Еллерта
У студентські роки Ксенія закохалася в одруженого чоловіка і завагітніла. Однак пара так і не одружилася. Актриса виховує сина Платона, у чому їй допомагають батьки.
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Наслаждайтесь “P” ⠀ Ибо скоро снова придётся переключиться на “D” ⠀ И будьте здоровы, милые ????
У 2019 році Ксенія Мішина взяла участь у шоу Танці з зірками, у якому перемогла зі своїм партнером Євгенієм Котом.
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Спасибо, дорогие наши! За ваше доверие и безграничную поддержку!!! Вчера мы получили вашу любовь!!! Да, кубок в руках – это именно ваша любовь) ⠀ Мы вместе прошли этот путь и победили… Я раннее и представить себе не могла, какой масштабной может быть народная любовь и вера… Благодарю ВСЮ команду, которая создает это шоу) Вы не представляете, какое огромное количество людей трудятся над созданием этого праздника красоты! ⠀ @zavaduk – ты сердце и двигатель всего этого величия! ⠀ И конечно же @kot_jenya !! О лучшем партнёре я и мечтать не могла… Ты талант и сила, которые я стремилась постоянно удваивать, и душой которых в опреленный момент стала @ganna_palamarchuk с бесконечной верой в нас!❤️❤️❤️
Романтичне реаліті Холостячка на телеканалі СТБ стартувало 23 жовтня. У фіналі Ксенія обирала між бізнесменом Олексієм Тригубенком і гумористом Олександром Еллертом. Зрештою Мішина обрала Еллерта.