Фінал Холостячки став кращою програмою року

У ніч з 18 на 19 грудня понад 4,5 млн українців затамувавши подих дивилися фінальну частину реаліті Холостячка. Всі слідкували за тим, як Ксенія Мішина обирає серед двох чоловіків того, з ким продовжить спільне життя після проекту.

У фіналі серед усіх чоловіків, які намагалися підкорити серце Холостячки, залишилися двоє: власник автомобільного бізнесу Олексій Тригубенко і автор та сценарист Олександр Еллерт.

Ксенія обрала Сашу зі словами:

– Поки ти міркував, де живе кохання, я точно зрозуміла, де зараз перебуває моє. Воно зараз стоїть поряд зі мною і дуже хвилюється. Я тебе теж кохаю.

За результатами теледивлення, чуттєвий та емоційний фінал Холостячки став не тільки традиційним лідером п’ятниці, а взяв найвищий рекорд – краща програма року.

Частка фінального епізоду по комерційній аудиторії 18-54, міста 50+ становила 22,4 . Це рекордний показник за весь сезон проекту, а в момент головного вибору Холостячки сягнула 34,1.

Що буде далі

Наступної п’ятниці о 19.00 в ефірі СТБ глядачі дізнаються, як склалася доля Ксенії та Саші, а також всіх учасників реаліті після зйомок.