Відомий український рок-гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентував новий кліп на пісню Моя Земля. Відео на сингл зняли у самому серці Львова.

Дія відбувалася на спеціальній платформі, яка пересувалася по центру міста. Одночасно музиканти давали концерт під час поїздки.

У всіх випадкових перехожих у Львові була можливість потрапити в кадр нової відеороботи. Режисером кліпу став Віктор Скуратовський.

– Моя земля – сила моя. Це моя земля – це віра моя. Моя земля – батька слова. Моя земля, мов сина рука, – співають музиканти в пісні.

Сам кліп наділений сильним духом любові до України. Музиканти вклали в слова пісні всю позитивну енергію патріотизму.

– Ви хоч вбийте мене, та я знову встану. Тут мати моя, тут діти мої, – співається в синглі.

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