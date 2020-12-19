Відомий український рок-гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентував новий кліп на пісню Моя Земля. Відео на сингл зняли у самому серці Львова.
Дія відбувалася на спеціальній платформі, яка пересувалася по центру міста. Одночасно музиканти давали концерт під час поїздки.
У всіх випадкових перехожих у Львові була можливість потрапити в кадр нової відеороботи. Режисером кліпу став Віктор Скуратовський.
– Моя земля – сила моя. Це моя земля – це віра моя. Моя земля – батька слова. Моя земля, мов сина рука, – співають музиканти в пісні.
Сам кліп наділений сильним духом любові до України. Музиканти вклали в слова пісні всю позитивну енергію патріотизму.
– Ви хоч вбийте мене, та я знову встану. Тут мати моя, тут діти мої, – співається в синглі.
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Фото: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ