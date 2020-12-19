Олександр Пономарьов, Тіна Кароль, Ірина Білик, ALEKSEEV, Дзідзьо та Олег Скрипка напередодні Різдва виконали відому колядку Нова радість стала.

Запис відбувався на студії З ранку до ночі в рамках популярного YouTube проекту #ponomarevlivestudio, де кожна пісня записується з одного дубля, наживо і виходить лише у чорно-білому зображенні. Однак цього разу Олександр вирішив відійти від чорно-білого втілення і випустив кольорове відео.

Виконавець зауважив, що це не звичайний реліз, а святковий.

– У мене склалася напрочуд хороша традиція. Вже четвертий рік поспіль на Різдво я дарую людям колядку. Перші дві вітальні пісні написав сам. Вони мають великий успіх донині. Я прочитав безліч коментарів, де люди просили мене виконати ще й знані українські колядки, – розповів Олександр Пономарьов.

Третій твір Добрий вечір тобі, пане господарю співак записав із Олегом Винником і винонавицею Таюне, що викликало бурю емоцій у шанувальників. Протягом року вони запитували, чи буде колядка і цьогоріч.

Співак пояснив, чому обрав саме такий склад артистів.

– У кожного з них є унікальний і неповторний тембр голосу, а головне – для них це не просто взяти участь у виконанні колядки, а й попрацювати на славу Божу.

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Співачка Ірина Білик прокоментувала свою участь у проекті.

– Мені було дуже приємно зустрітись з моїми друзями та колегами під час запису Різдвяного подарунка. Завдяки цьому мій голос голос звучить ще яскравіше, а сама душа співає та прославляє Господа. Дякую Сашкові Пономарьову за те , що зібрав нас всіх і ми гарно заколядували ! – прокоментувала свою участь у проекті співачка Ірина Білик.

Співак ALEKSEEV розповів, що коли йому запропонували взяти участь у цьому проекті, він не вагаючись погодився.

Дзідзьо під час зйомок нагадав наскільки важливо іноді забувати про всі свої справи та об’єднуватися заради світлих миттєвостей. Він наголосив, що в його родині Різдво дуже шанують.

– Рідні були в захваті, дізнавшись, що я співатиму таку чарівну різдвяну колядку. Це був приємний досвід і для мене, – зазначив співак.

Він вважає символічним те, що заспівав разом з Іриною Білик. Співак згадує, що саме її пісня стала для нього першим і дуже важливим успіхом у творчому житті.

– Для мене вона є тією зіркою, яка осяває шлях іншим, майже як зірка різдвяна, – розповідає співак.

Виконавець Олег Скрипка згадує, як відтворював славні традиції на фестивалі Країна Мрій.

– І нехай наша зіркова колядка звучить по всій Вкраїні, яку ми заспівали з нашими творчими побратимами, а ви співайте разом з нами! Хай пісня ця летить понад ланами! Та процвітає хай кожна родина і наша славна Україна, – вітає зі святом Олег Скрипка.

Співачка Тіна Кароль також привітала всіх зі святом.

– З Новим Роком і Різдвом , Україно ! Мрійте сміливо і нехай на нашому обличчі , в наступному Році з вами завжди буде посмішка! Смачної куті ! Колядуймо разом! Ваша Тіна.

Виконавці подякували Олександу Пономарьову за участь у проекті та були дуже раді заколядувати від щирого серця для нашої Різдвяної України.

– Ми заспівали так, щоб Ваші серця відкрилися, а настрій став урочистим і піднесеним, – зазначили артисти.

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