Еллерт в Instagram: що постить та як знайти

Переможець реаліті-шоу Холостячка Олександр Еллерт на просторах Instagram перебуває під ніком ellert_a.

Що саме постить в Instagram Олександр – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте: Про стосунки з Мішиною та секс на першому побаченні – інтерв’ю Еллерта

До участі в шоу Холостячка Олександр публікував багато знімків зі своїх виступів як на ТБ, так і на заходах. Однак оцінити активність Олександра в Instagram як високу точно не можна. Фото в його у профілі з’являлися значно рідше, ніж зараз.















Подорожі, робота та шкідливі звички: що постить Еллерт в Instagram / 4 фотографии

Також за профілем Еллерта в Instagram можна одразу скласти перше враження. Наприклад, що Олександр досить скромна людина.

Крім того, згідно з дописами Олександра в Instagram, він дуже любить подорожувати. Еллерт публікував багато світлин зі своєї поїздки до США, а також до Франції, Німеччини.















Подорожі, робота та шкідливі звички: що постить Еллерт в Instagram / 4 фотографии

Ще в Instagram Олександр показав свою шкідливу звичку – куріння. На кількох фото він зображений зі спеціальним пристроєм для паління.

13 грудня Олександр в Instagram привітав свою доньку Елю з днем народження та опублікував спільне фото. Дівчинці виповнилося 13 років.

– З днем народження, моя Еля. Люблю несамовито, – підписав світлину Еллерт.

Олександр розповідав, що має чудові стосунки з дочкою.







Подорожі, робота та шкідливі звички: що постить Еллерт в Instagram / 2 фотографии

В останньому пості перед фіналом реаліті Холостячка Еллерт порівняв шоу з Лігою чемпіонів.

– Тільки дивляться його всі: і сім’ями, і на самоті, і в лазні з мужиками. Так, є і такі. Мені відео з такого чоловічого перформансу надсилали, – поділився Олександр.

Фінал реаліті-шоу Холостячка

На телеканалі СТБ 18 грудня відбувся фінал романтичного реаліті-шоу Холостячка, в якому актриса театру і кіно, зірка серіалу Кріпосна Ксенія Мішина зробила свій головний вибір.

Ксенія обирала в фіналі між бізнесменом Олексієм Тригубенком і гумористом Олександром Еллертом.

Проте переможцем шоу Холостячка став Олекандр Еллерт.