Російський телеканал ТНТ ухвалив рішення закрити проект Дом-2. Розважальне шоу, яке виходило з 2004 року, припиняє своє існування для того, щоб змінити формат у майбутньому. Причиною такого рішення стали низькі рейтинги реаліті-шоу.

За період існування проекту в ньому знялися кілька тисяч учасників з усього світу. Серед ведучих були такі відомі особистості як Ксенія Собчак, Ксенія Бородіна та Ольга Бузова.

Генеральний директор ТНТ Роман Петренко подякував учасникам, ведучим та всій команді, яка працювала над проектом. Так само він додав, що причини закриття Дом-2 будуть озвучені у випуску, який вийде 23 грудня.

Крім того, він вважає, що з моменту першого випуска Дом-2 телевізійний простір сильно змінився. У шоу з’явилася велика конкуренція з боку соціальних мереж та YouTube.

– Для того, щоб залишатися конкурентоспроможними, необхідно ще більше уваги приділяти тому, що створює суть бренду ТНТ. Це дві речі – найпопулярніші в країні серіали та гумор. Все інше має піти. Ми з ностальгією прощаємося з Дом-2, – прокоментував Роман Петренко.

Ефірний час Дому-2 замінять на п’ять програм в жанрі стендап.

Ще одним підтвердженням закриття проекту стала публікація колишньої ведучої шоу Ольги Бузової в Instagram.

– Шоу Дом-2 більше не буде о 23:00. Його просто більше не буде на ТНТ. Мені дуже складно з цим змиритися, але це так. Дом-2 змінив російське телебачення. І з його відходом воно більше не буде схожим на себе. Дом-2 став культовим реаліті-шоу. Дом 2, я тебе люблю. Мені складно говорити і писати, тому поки це все, – написала колишня учасниця проекту.

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Ксенія Бородіна не залишилась осторонь та прокоментувала закриття шоу.

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