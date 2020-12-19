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Факти / Шоу-бізнес / ТБ
Євгенія Шапоренко |

В Олексія після шоу відбою від дівчат не буде: реакція мережі на фінал Холостячки

18 грудня телеканал СТБ показав фінал романтичного реаліті-шоу Холостячка. Головна героїня Ксенія Мішина зробила свій вибір та прийняла пропозицію вийти заміж від Олександра Еллерта.

На фінальній церемонії у Ксенії стояв вибір між Олександром Еллертом та Олексієм Тригубенком.

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Однак Олексій, який вже здобув славу народного улюбленця, отримав відмову.

До слова, під останнім постом на сторінці шоу Холостячка в Instagram безліч коментарів присвячені саме Тригубенку. Адже багато глядачів бачили його гідною парою для Ксенії Мішиної.

У голосуванні, яке проходить на сторінці Фактів ICTV в Instagram, 60% глядачів не підтримали вибір Ксенії.

Хоча багато користувачів мережі залишили схвальні відгуки про вибір Мішиної. Також глядачі зичать парі щасливого майбутнього.

  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
  • Фінал шоу Холостячка: як в мережі відреагували на перемогу Еллерта
В Олексія після шоу відбою від дівчат не буде: реакція мережі на фінал Холостячки / 16 фотографий

Фінал реаліті-шоу Холостячка

18 грудня відбувся фінал шоу Холостячка, під час якого головна героїня Ксенія Мішина вирушила на останні побачення з Олексієм Тригубенком та Олександром Еллертом.

Крім того, під час останнього тижня на проекті Ксенія познайомила учасників зі своїм батьком Олександром.

Фінальна церемонія на шоу проходила дуже хвилююче для всіх, а також не обійшлося і без сліз.

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