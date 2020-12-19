PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / ТБ
Марина Корзун |

Вибір я робила серцем: Мішина про фінал Холостячки

Фінал романтичного реаліті-шоу Холостячка на СТБ відбувся 18 грудня. Головна героїня – актриса, зірка серіалу Кріпосна Ксенія Мішина обирала між Олексієм Тригубенком і Олександром Еллертом.

Інтригу розкрито – в останньому випуску Мішина вибрала Еллерта.

Фінал шоу Холостячка Ксенія Мішина прокоментувала у своєму Instagram.

– Дякую! Дякую! Дякую! Сьогодні мені хочеться прокричати ці слова так голосно, щоб вони луною відгукнулися у серці кожного, хто доклав своїх зусиль до того, щоб проект Холостячка був таким, яким ви його побачили.

Хтось скаже шоу, постановка, сценарій. Я скажу – так! Але не той сценарій, про який ви зараз подумали. Вибір я робила серцем.

Ксенія пояснила – красива імпровізація неможлива без продуманого та підготовленого контексту. Над створенням Холостячки працювала величезна команда професіоналів.

– Незважаючи на те, що це шоу, перш за все це реаліті і я щиро дякую всім цим неймовірним людям, які зробили цю казку реальною! – додала Мішина.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Про те, як розвивалися стосунки Мішиної та Еллерта на проекті, стежила вся країна.

Чи залишилася пара разом після проекту, дізнаємося вже наступної п’ятницї, 25 грудня, у фінальному пост-шоу Як вийти заміж.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка