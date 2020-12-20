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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Bad Bunny та покійний Мак Міллер: Барак Обама назвав найкращі пісні 2020 року

Екс-президент США Барак Обама показав особистий плейлист, в який він зібрав найкращі треки 2020 року.

Також Барак Обама зізнався, що деякі треки йому порекомендувала внести його дочка Саша. У плейлисті звичайно були й улюблені виконавці політика – Бейонсе і Боб Ділан.

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Загалом він зібрав 30 пісень 2020 року. У плейлист він додав Megan Thee Stallion, Джессі Вейр, Фібі Бріджерс, Waxahatchee, Little Simz, J. Cole, Lil Baby, EarthGang, Мака Міллера, Андерсона Пака та Bad Bunny.

Найпопулярніші пісні

8 грудня Google визначив 100 пісень, які користувачі у 2020 році шукали найчастіше за допомогою голосового асистента.

Вони наспівували мелодію і у такий спосіб намагалися знайти потрібну композицію. У топ-20 можна побачити гурт Imаgine Dragons, співачок Кеті Перрі, Біллі Айліш, Леді Гагу, репера Емінема.

Фото: Depositphotos

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