Екс-президент США Барак Обама показав особистий плейлист, в який він зібрав найкращі треки 2020 року.

Також Барак Обама зізнався, що деякі треки йому порекомендувала внести його дочка Саша. У плейлисті звичайно були й улюблені виконавці політика – Бейонсе і Боб Ділан.

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Загалом він зібрав 30 пісень 2020 року. У плейлист він додав Megan Thee Stallion, Джессі Вейр, Фібі Бріджерс, Waxahatchee, Little Simz, J. Cole, Lil Baby, EarthGang, Мака Міллера, Андерсона Пака та Bad Bunny.

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