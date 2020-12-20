Російський співак Сергій Пєнкін розповів про стосунки з екс-учасницями групи Міраж Наталією Гулькіною і Маргаритою Суханкіною.

За його словами, у нього зі співачками “була шведська сім’я”.

Водночас він поділився, що за часів молодості нерідко влаштовував з учасницями Міража бурхливі вечірки.

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Журналістам вдалося дізнатися подробиці зв’язку Пєнкіна з жінками. За їхньою інформацією, він більше симпатизував Маргариті Суханкіній, але цим стосункам заважала Наталія Гулькіна. Також співробітники ЗМІ роздобули архівні кадри, на яких Пєнкін пристрасно демонструє свої почуття до співачок.

Пєнкін під забороною

У 2015 році СБУ заборонила Сергію Пєнкіну перетинати український кордон.

Йому не дозволили виступати на території країни. Водночас причину не озвучили.

Детальніше про заборону на виступи Сергія Пєнкіна в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Секрет на мільйон

Фото: Сергій Пєнкін