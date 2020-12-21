Без концертів, церемоній нагородження та корпоративів. Саме так 2020 рік, що минає, вплинув на діяльність працівників шоу-бізнесу. 90% заходів проводяться, хоч як це сумно, онлайн. А в цей час передноворічний грудень у самому розпалі ! Здавалося б, у зірок мала бути купа замовлень на корпоративи.

У новорічну ніч їм пропонують такі гонорари, що можна аж до вересня не працювати. Але самі знаєте через що, більшість компаній відмовилися святкувати Новий рік у публічних закладах і обрали домашній затишок. Зірки цього року тепер не зароблять десятки тисяч доларів за одну ніч. З іншого боку, це хороша можливість провести святковий час разом із рідними та близькими. Як саме святкуватимуть Новий рік наші знаменитості, я дізналася у них самих.

Олександр Пономарьов – золотий голос України вже обирає подарунки своїм близьким на різдвяні свята. Сам же співак у дитинстві презенти не замовляв, бо сам собі їх купував на зароблені кошти.

Із восьми років майбутня зірка ходив по хатах і колядував. Найбільша сума, яку заробив співак, – 90 рублів. Гроші віддав мамі, залишив собі три карбованці і на них купив молочний коктейль та тістечко Картопля. Нині, будучи відомим українським артистом, Пономарьов може дозволити придбати собі і рідним мільйон тістечок. Та найцінніший подарунок, який артист може зробити своїм близьким, – це відмовитися від новорічних виступів.

— Я ніколи не працював на Новий рік, за всі 27 років естрадного життя. Це моє правило.

Олександр Пономарьов за свої 47 років тільки тричі відзначав Новий рік не вдома, а за кордоном у теплих країнах. Зізнається, атмосфери Нового року та Різдва геть не отримав. Там ні снігу, ні колядок. Тому ці свята проводить у домашньому затишку.

— У нас грає різдвяна музика, піднімаються бульбашки в келихах, та й олів’є з мандаринами ніхто не скасовував. Є такий жарт сьогодення: якщо немає в хаті запаху мандаринів, ялинки свіжої, а наступного дня – наслідків алкогольного сп’яніння, тобто запаху цього, то Новий рік не вдався.

Уперше за 15 років сяде за родинний святковий стіл і співак Артем Пивоваров. Артист розповідає, зазвичай 31 грудня мав по кілька виступів.

— Уперше як людина я зможу святкувати в родинному колі, я поїду до своїх батьків. Торік у нас було чотири концерти. Цьогоріч я гратиму разом зі своїми друзями, родичами, всі разом зберемося і святкуватимемо як нормальні люди.

Його мама та бабуся вже почали мудрувати новий список страв новорічного меню. Артем не їсть м’яса, тому рецепт традиційного олів’є перероблять.

— Щоразу для них складно підібрати меню, тому що я не вживаю м’яса. Будуть різні страви, але без м’яса. Ви розумієте, кожного року вони святкують без мене, цього разу новорічний стіл матиме трохи інший вигляд, бо я приїжджаю.

Співак згадує, як у 15 років, 31 грудня він разом із товаришем та невідомою їм жінкою опинилися у лікарні. За 40 хвилин до Нового року Артем разом зі своїм другом Назаром вийшов у магазин докупити провізії на святковий стіл. На вулиці вони побачили, як якась жінка послизнулася і впала додолу. Хлопці вирішили допомогти підвестися.

— Ми підійшли до неї – а я на той час був на першому курсі медичного коледжу – я зрозумів що вона не може ходити, і ми поїхали з нею до лікарні. Вона зламала ногу. І ми зустріли Новий рік із нею в лікарні, там санітари ще були, які нас запросили. Ви знаєте, це було душевно. Я вам усім бажаю в Новому році бути наповненими, чистими, енергійними, розвитку всім нам в усіх сферах!

Гучні вечірки і хороводи до ранку акторка Дизель шоу Яна Глущенко, воліє замінити затишком у сімейному колі. Кожного року до неї в гості приходить багато друзів. Велику домашню вечірку планує цього разу.

— Я буду вдома, зі своєю родиною та близькими. У мене така традиція завжди. Оскільки у нас в родині масовик-витівник я, то я сказала всім: збираємося у нас! А далі – буде як буде. Напевно, щось придумаю. Минулий Новий рік у мене закінчився тим, що до восьмої ранку дожила тільки я, і о восьмій ранку я прибирала зі столу під пісні Алєгрової. Може, через це рік був такий складний?

У Королеви ночі Олі Полякової також є непорушні правила. Щороку 31 грудня вона сідає… ні, не за святковий стіл, а в свою автівку і їде виступати на корпоративи. Співачка переймається, щоб і цього року її традиція не порушилась.

— Раніше грудень був найбільш жнивним місяцем, ми могли закрити всі свої дірки і трошки накопичити, щоб мати можливість робити нові шоу, нові пісні, якось жити у сліпі місяці – січень і лютий. Зараз цього немає.

А Поляковій новорічний корпоратив дуже потрібен, бо королівське життя потребує королівських витрат. Цього року вона може зітхнути з полегшенням, бо має три замовлення на виступи.

— Я вам зараз розкажу, і всі артисти мене зненавидять – у мене вже дві роботи на Новий рік, а буде три. Я виступаю на корпоративах. А потім я втомлюся як коняка і піду додому спати, про шо ви говорите, Боже, який стіл?

На корпоратив рветься і актор Сергій Писаренко. Цього року він їде працювати 31 грудня у гори. Та вже із нетерпінням чекає наступного року. По-перше, він вже не буде високосним, а по-друге, Пацюка змінить домашня та надійна тварина – Бик.

— Всіх хочу привітати з початком нової надії, з закінченням всіх проблем цього року, і щоб новий рік був прекрасний, як білий Бик, який прийде до нас. Нехай буде таким самим світлим, таким же сильним, такий же домашнім, як і бики, корисний нам всім, таким же добрим, як всі ці чудові тварини!

На новий рік срібного Бика із нетерпінням чекає і акторка серіалів Кріпосна та Перші ластівки: Залежні – Олеся Жураківська.

Усі знімання вона перенесла на потім. Головне для неї – зустріти свято в родинному колі. Кожен Новий рік Олеся із родичами святкує у новому кольорі та образах.

— Ми щороку придумуємо колір свята. Або якусь концепцію. То ми всі зайці, то ми всі бджілки. Було кілька разів, що я від сім’ї була далеко, але зазвичай це все ж сімейне свято. А ще я люблю наступний ранок, коли така святкова атмосфера, всі подарунками обмінюються. Щасливі такі, заспані. Збираються на сніданок. Щось є в цьому правильне і глибинне.

А цього року Олеся з родиною зустріне Новий рік у стилі казки про солом’яного бичка, тільки у них він буде срібним.

Таким домашнім вийде Новий рік-2021 у багатьох артистів. А можливо, і у всіх. Бо від 19 грудня в Україні набувають чинності нові карантинні обмеження. Під забороною – бенкети та корпоративи в кафе й ресторанах. Самі заклади громадського харчування не працюватимуть після 23:00. Тому готуйтесь побачити улюблених артистів тільки на екранах своїх телевізорів.

І, врешті, побути в різдвяні свята разом із близькими, в комфорті, теплі та затишку – це дуже хороша традиція. Безумовно, рік видався, м’яко кажучи, нелегкий. Але, уявіть, родина, поцілунки, вітання президента! Ця ніч в будь-якому разі буде чарівною. І щоб бажання здійснювались, треба їх у доброму настрої загадувати і в хорошій компанії.