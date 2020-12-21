Російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила підписників неочікуваним фото.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала селфі в stories, яке викликало бурхливу дискусію. У кадрі балерина у вбранні з глибоким декольте сидить на задньому сидінні авто. Але найбільше підписників вразило те, що Анастасія надягла на голову авоську.

– Будь-який предмет можна пристосувати на свій розсуд, – написала балерина.

Чимало підписників здивувалися такому “модному” вибору Анастасії.

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Дехто пожартував, що у Волочкової закінчилися патчі, через це вона одягнула авоську. Інші ж стверждують, що Анастасія з авоською на голові – сама чарівність.

Скандальне реаліті-шоу Дом-2 закрили

Російський телеканал ТНТ ухвалив рішення закрити проект Дом-2. Розважальне шоу, яке виходило з 2004 року, припиняє своє існування для того, щоб змінити формат у майбутньому. Причиною такого рішення стали низькі рейтинги реаліті-шоу.

За період існування проекту в ньому знялися кілька тисяч учасників з усього світу. Серед ведучих були такі відомі особистості як Ксенія Собчак, Ксенія Бородіна та Ольга Бузова.

Фото: volochkova_art