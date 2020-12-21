Під час фінальної промови кожна фіналістка переконувала експертів, що саме вона варта перемоги. Також дівчата розповідали, як впливатимуть на суспільство та змінюватимуть світ, якщо здобудуть перемогу.

У грандіозному фіналі шоу Топ-модель по-українськи перемогла учасниця 1 сезону Супермодель по-українськи Таня Брик.

Вона отримала грошовий приз – 300 тис. грн, зйомку на обкладинку модного глянцю і річний запас вітамінного комплексу для підтримки краси та здоров’я.

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Зріст: 178 см Параметри: 82−65−93.

Таня Брик закінчила 4-у гімназію Миколаєва, з чотирьох років займається танцями, з 14 років працює моделлю, брала участь в зйомках кліпу гурту Время и стекло. Після проекту вступила до Запорізького державного медичного університету на спеціальність фармацевт-провізор і парфумер-косметолог. Зараз Тані Брик 23 роки.

Відомо, що дівчина перебувала в аб’‎юзівних стосунках кілька років, про що вона зізналася на Супер Топ-моделі по-українськи. Брик розповіла, що колишній хлопець зраджував їй і піднімав на неї руку.

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Після проекту співпрацювала з Charlotte Tilbury, Yohji Yamamoto, Harpers Bazaar, L’officiel, Vogue, Pepe Jeans.