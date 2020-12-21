Моргенштерну можуть заборонити вїзд в Україну – причина

У разі підтвердження інформації про відвідування російським репером Моргенштерном окупованого Криму, співака не впустять у країну.

Про це заявили у Державній прикордонній службі України.

Наразі невідомо, чи почав хтось із оперативних співробітників відомства перевірку Моргенштерна щодо його незаконного в’їзду на тимчасово окуповану територію України.

Прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко зазначив, що зазвичай така перевірка здійснюється безпосередньо на кордоні або може відбутися раніше, якщо надходить інформація про порушення.

– Якщо у нас стосовно нього буде попередня інформація про те, що він відвідував окупований Крим, знову ж таки, підтвердження відбуватиметься безпосередньо після його появи на державному кордоні. У разі підтвердження незаконного відвідування Криму таким особам забороняється в’їзд в Україну та проставляється заборона на в’їзд терміном на три роки, – коментує Андрій Демченко.

У жовтні поточного року Моргенштерн заявляв, що з радістю відвідав би Крим, але наразі не може цього зробити, оскільки потім його не пустять в Україну.

Нардеп від партії Європейська солідарність Софія Федина закликала на своїй сторінці у Facebook надсилати їй докази порушення Моргенштерном закону України.

Політик наголосила, що її помічники шукають потрібну інформацію, яку вона планує направити разом з відповідним зверненням до Служби безпеки України.

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Репер анонсував три концерти в Україні, їх заплановано на червень 2021 року.

Скандал з репером в Одесі

У 2019 році російський репер Моргенштерн під час виступу в Одесі назвав жалобу за загиблими під час пожежі в Одеському коледжі показухою та закликав краще проводити перевірки щодо пожежної безпеки.

Тоді в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу спалахнула пожежа, де загинуло 10 та постраждали ще 30 людей.

Фото: Morgenshtern