Українська співачка Мішель Андраде сильно травмувалася, через що довелося скасувати її виступ.
– Вчора ми скасували дуже крутий виступ, до якого готувалися з командою режисерів і танцюристів. Це повинна була бути крута постановка на мій новий трек Mirror, – розповіла співачка.
Читайте: Летіли яйця та гайкові ключі: Потап про екстремальні концерти
Андраде поділилася, що перед кожним тренуванням проводила ретельну розминку. Однак одного разу самовпевненість взяла верх, і дівчина почала репетицію без необхідної підготовки.
– Я пошкодила собі шию так, що самостійно не могла вставати з ліжка і рухати головою, – додала Мішель Андраде.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мішель Андраде повністю роздяглася у кліпі Tonight
Співачка Мішель Андраде випустила кліп Tonight з майбутнього альбому.
У ролику Мішель влаштувала вечірку з танцями на пілоні, мотоциклами, стрибками з парашутом і повним оголенням.
Фото: Michelle Andrádе