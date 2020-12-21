PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Не могла вставати з ліжка: Мішель Андраде отримала серйозну травму

Українська співачка Мішель Андраде сильно травмувалася, через що довелося скасувати її виступ.

– Вчора ми скасували дуже крутий виступ, до якого готувалися з командою режисерів і танцюристів. Це повинна була бути крута постановка на мій новий трек Mirror, – розповіла співачка.

Читайте: Летіли яйця та гайкові ключі: Потап про екстремальні концерти

Андраде поділилася, що перед кожним тренуванням проводила ретельну розминку. Однак одного разу самовпевненість взяла верх, і дівчина почала репетицію без необхідної підготовки.

– Я пошкодила собі шию так, що самостійно не могла вставати з ліжка і рухати головою, – додала Мішель Андраде.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Michelle Andrádе (@mishvirmish)

Мішель Андраде повністю роздяглася у кліпі Tonight

Співачка Мішель Андраде випустила кліп Tonight з майбутнього альбому.

У ролику Мішель влаштувала вечірку з танцями на пілоні, мотоциклами, стрибками з парашутом і повним оголенням.

Фото: Michelle Andrádе

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка