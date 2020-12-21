Українська співачка Мішель Андраде сильно травмувалася, через що довелося скасувати її виступ.

– Вчора ми скасували дуже крутий виступ, до якого готувалися з командою режисерів і танцюристів. Це повинна була бути крута постановка на мій новий трек Mirror, – розповіла співачка.

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Андраде поділилася, що перед кожним тренуванням проводила ретельну розминку. Однак одного разу самовпевненість взяла верх, і дівчина почала репетицію без необхідної підготовки.

– Я пошкодила собі шию так, що самостійно не могла вставати з ліжка і рухати головою, – додала Мішель Андраде.

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Мішель Андраде повністю роздяглася у кліпі Tonight