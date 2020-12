Популярна співачка Кеті Перрі опублікувала кліп на пісню Not the End of the World.

Перрі опиняється на космічному кораблі разом з інопланетянами та очікує самознищення планети Земля.

У пісні поп-зірка закликає продовжувати рухатися вперед і, незважаючи на будь-які проблеми, не втрачати надії.

– Золотий промінець можна побачити за кожною хмарою.

Смуток можна перевернути з ніг на голову.

Ти бачиш тільки обрив, а я бачу спосіб злетіти.

Я просто насолоджуюся пригодою, – співає артистка.

Читайте: Вагітна Кеті Перрі повністю роздяглася в новому кліпі

Відео закінчується тим, що співачка рятує планету. Після цього вона вбирається в сукню, на якій зображена планета Юпітер, та влаштовує вечірку, де святкує свою перемогу разом з інопланетянами.

Кеті Перрі стала мамою

Нещодавно у Кеті Перрі та її чоловіка Орландо Блума народилася донька Дейзі Дав Блум.

Пара оголосила про поповнення в родині на сторінці благодійної організації UNICEF, метою якої – привернути увагу до проблеми важких пологів, народження хворих дітей, а іноді й загибелі матері та дитини через погано розвинену медицину.