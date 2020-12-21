Популярна співачка Кеті Перрі опублікувала кліп на пісню Not the End of the World.
Перрі опиняється на космічному кораблі разом з інопланетянами та очікує самознищення планети Земля.
У пісні поп-зірка закликає продовжувати рухатися вперед і, незважаючи на будь-які проблеми, не втрачати надії.
– Золотий промінець можна побачити за кожною хмарою.
Смуток можна перевернути з ніг на голову.
Ти бачиш тільки обрив, а я бачу спосіб злетіти.
Я просто насолоджуюся пригодою, – співає артистка.
Читайте: Вагітна Кеті Перрі повністю роздяглася в новому кліпі
Відео закінчується тим, що співачка рятує планету. Після цього вона вбирається в сукню, на якій зображена планета Юпітер, та влаштовує вечірку, де святкує свою перемогу разом з інопланетянами.
Кеті Перрі стала мамою
Нещодавно у Кеті Перрі та її чоловіка Орландо Блума народилася донька Дейзі Дав Блум.
Пара оголосила про поповнення в родині на сторінці благодійної організації UNICEF, метою якої – привернути увагу до проблеми важких пологів, народження хворих дітей, а іноді й загибелі матері та дитини через погано розвинену медицину.