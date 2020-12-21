PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика
Єлизавета Ловцова |

Not the End of the World: Кеті Перрі розважилась з інопланетянами у новому кліпі

Популярна співачка Кеті Перрі опублікувала кліп на пісню Not the End of the World.

Перрі опиняється на космічному кораблі разом з інопланетянами та очікує самознищення планети Земля.

У пісні поп-зірка закликає продовжувати рухатися вперед і, незважаючи на будь-які проблеми, не втрачати надії.

– Золотий промінець можна побачити за кожною хмарою.
Смуток можна перевернути з ніг на голову.
Ти бачиш тільки обрив, а я бачу спосіб злетіти.
Я просто насолоджуюся пригодою, – співає артистка.

Читайте: Вагітна Кеті Перрі повністю роздяглася в новому кліпі

Відео закінчується тим, що співачка рятує планету. Після цього вона вбирається в сукню, на якій зображена планета Юпітер, та влаштовує вечірку, де святкує свою перемогу разом з інопланетянами.

Кеті Перрі стала мамою

Нещодавно у Кеті Перрі та її чоловіка Орландо Блума народилася донька Дейзі Дав Блум.

Пара оголосила про поповнення в родині на сторінці благодійної організації UNICEF, метою якої  – привернути увагу до проблеми важких пологів, народження хворих дітей, а іноді й загибелі матері та дитини через погано розвинену медицину.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка