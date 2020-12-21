Одна із найвідоміших американських співачок Аріана Гранде виходить заміж.

Обранцем 27-річної артистки став агент з нерухомості Далтон Гомес, на стосунки з яким Аріана вперше натякнула навесні 2020.

Фото обручки Аріани Гранде в Instagram, об’єднане з серією знімків разом із Далтоном, не залишили шанувальникам жодного вибору.

Фотографії зірка підписала з підписом Назавжди і ще довше.

В коментарях до публікації помітили і реакцію Джоан Гранде, матері співачки.

Жінка зізналася, що дуже рада вітати Далтона Гомеса у своїй родині.

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На думку частини шанувальників, варто чекати на весільну церемонію, а лише потім вітати молодят.

Відомо, що у 2018 році Аріана Гранде вже прийняла пропозицію про заміжжя від свого бойфренда Піта Девідсона, однак за низкою обставин весілля було скасовано, а пара невдовзі розійшлася.

У той же час Аріана дізналася про смерть свого колишнього хлопця, виконавця Мака Міллера. За словами інсайдерів, співачка довгий час не могла отямитися після такої втрати, оскільки знала, що Мак продовжував її любити.