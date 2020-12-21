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Юлія Захарченко |

Заворотнюк дуже пощастило: Прокоф’єва про здоров’я акторки після онкології

Відома російська акторка Анастасія Заворотнюк крок за кроком наближається до одужання після онкології.

Про це в одному з інтерв’ю розповіла Ольга Прокоф’єва, усім відома за роллю Жанни Аркадіївни у серіалі Моя прекрасна няня.

Моя прекрасная няня

За її словами, вони з Анастасією Заворотнюк дружили, коли знімалися разом. Акторки зберегли близькі стосунки навіть після завершення знімання.

– Зберігається тепла хвиля від усього прожитого. З Настею перетиналися на якихось фестивалях, завжди все згадували, базікали, потім розбігалися до своїх дітей. У нас залишилися хороші приятельські стосунки, – зазначила артистка.

За словами Ольги Прокоф’євої, коли Заворотнюк захворіла, її близькі дали зрозуміти, що вона сама хоче впоратися зі своїми проблемами, і попросили не турбувати.

– Не цікавилася, не передавала привіти через подруг, але прекрасно відомо, що ми всі переживаємо. Насті дуже пощастило, у неї грандіозна сім’я, люблячі люди навколо. Я дуже вірю, що зараз вона одужує, – підсумувала акторка.

Анастасія Заворотнюк вилікувалася від раку

Відома російська акторка  Анастасія Заворотнюк змогла зупинити рак, з яким боролася протягом останніх років.

Про те, що головна героїня серіалу Моя прекрасна няня Анастасія Заворотнюк бореться з раком, стало відомо восени 2019 року. Їй діагностували гліобластому – одну з найнебезпечніших форм раку.

За цей час вона перенесла кілька операцій, а ЗМІ встигли поширити чутки про повний і невиліковний параліч і навіть смерть Заворотнюк.

Петро Чернишов з того часу відмовляється від усіх виступів та ніяк не коментує стан дружини, а сама Анастасія обірвала спілкування з шанувальниками та журналістами.

Фото: Анастасія Заворотнюк, Ольга Прокоф’єва

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