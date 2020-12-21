Відома російська акторка Анастасія Заворотнюк крок за кроком наближається до одужання після онкології.

Про це в одному з інтерв’ю розповіла Ольга Прокоф’єва, усім відома за роллю Жанни Аркадіївни у серіалі Моя прекрасна няня.

За її словами, вони з Анастасією Заворотнюк дружили, коли знімалися разом. Акторки зберегли близькі стосунки навіть після завершення знімання.

– Зберігається тепла хвиля від усього прожитого. З Настею перетиналися на якихось фестивалях, завжди все згадували, базікали, потім розбігалися до своїх дітей. У нас залишилися хороші приятельські стосунки, – зазначила артистка.

За словами Ольги Прокоф’євої, коли Заворотнюк захворіла, її близькі дали зрозуміти, що вона сама хоче впоратися зі своїми проблемами, і попросили не турбувати.

– Не цікавилася, не передавала привіти через подруг, але прекрасно відомо, що ми всі переживаємо. Насті дуже пощастило, у неї грандіозна сім’я, люблячі люди навколо. Я дуже вірю, що зараз вона одужує, – підсумувала акторка.

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