22 грудня стало відомо про смерть відомого французького актора театру та кіно Клода Брассера, йому було 84 роки. Причина смерті наразі невідома, однак це був не коронавірус. Його поховають у Парижі поруч батьком.

Клод Брассер відомий завдяки ролям у фільмах Бум, Бум 2, Сім смертних гріхів, Детектив, Любов на трьох, І слони бувають невірні тощо.

Брассер народився у сім’ї акторів у 1936 році, його справжнє прізвище – Еспінасс. Хресним батьком актора був відомий письменник Ернест Хемінгуей.

За життя він зіграв у низці фільмів та вистав, а за свою діяльність двічі отримав премію Сезар.

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Смерть Олександра Курляндського

21 грудня в Росії помер сценарист Олександр Курляндський. Це творець відомих мультфільмів Ну, постривай, Чудовий Гоша та Повернення блудного папуги.

Крім того, він написав низку книг – як для дорослих, так і для дітей.