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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Людмила Богданова |

Помер Клод Брассер – зірка фільмів Бум і Сім смертних гріхів

22 грудня стало відомо про смерть відомого французького актора театру та кіно Клода Брассера, йому було 84 роки. Причина смерті наразі невідома, однак це був не коронавірус. Його поховають у Парижі поруч батьком.

Клод Брассер відомий завдяки ролям у фільмах Бум, Бум 2, Сім смертних гріхів, Детектив, Любов на трьох, І слони бувають невірні тощо.

Брассер народився у сім’ї акторів у 1936 році, його справжнє прізвище – Еспінасс. Хресним батьком актора був відомий письменник Ернест Хемінгуей.

За життя він зіграв у низці фільмів та вистав, а за свою діяльність двічі отримав премію Сезар.

Клод Брассер

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Смерть Олександра Курляндського

21 грудня в Росії помер сценарист Олександр Курляндський. Це творець відомих мультфільмів Ну, постривай, Чудовий Гоша та Повернення блудного папуги.

Крім того, він написав низку книг – як для дорослих, так і для дітей.

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