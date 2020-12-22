Ми активно стежимо за подіями в українському шоу-бізнесі. Тому зібрали для вас добірку найцікавіших новин за останню добу.
Відома українська співачка Jerry Heil травмувала руку.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram у Stories. Артистка розповіла, що прийшла на тренування, але не змогла нічого зробити. Днем раніше дівчина впала і, за її словами, найімовірніше, дістала розтяг зап’ястя руки.
– Але, чесно кажучи, я не знаю, що там сталося, тому порадьте мені якогось класного травматолога в Києві, у якого можна зробити рентген, – просить співачка.
Двадцятирічна співачка Валерія Цемко, відома під псевдонімом BUNTARKA, випустила новий кліп на пісню Доля. У чорно-білій відеороботі Валерія в образі фотомоделі показала свою роботу перед камерою. Сам сингл дівчина написала ще 14-річним підлітком, але тільки зараз презентувала свою творчість.
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Відома українська співачка Надя Дорофеєєва активно розвиває свій блог в Instagram. У stories вона вирішила дати відповіді на запитання підписників. Прихильники співачки поцікавилися, чи хворіла вона на коронавірус. У відповідь Надя оприлюднила своє фото, зроблене за лаштунками “Танців з зірками”, та обмежилася одним словом: “Так”. Про свою хворобу артистка раніше не повідомляла.
Не могла вставати з ліжка: Мішель Андраде дістала серйозної травми
Українська співачка Мішель Андраде сильно травмувалася, через що довелося скасувати її виступ.
Андраде поділилася, що перед кожним тренуванням проводила ретельну розминку. Однак одного разу самовпевненість узяла гору, і дівчина почала репетицію без необхідної підготовки.