Ми активно стежимо за подіями в українському шоу-бізнесі. Тому зібрали для вас добірку найцікавіших новин за останню добу.

Відома українська співачка Jerry Heil травмувала руку.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram у Stories. Артистка розповіла, що прийшла на тренування, але не змогла нічого зробити. Днем раніше дівчина впала і, за її словами, найімовірніше, дістала розтяг зап’ястя руки.

– Але, чесно кажучи, я не знаю, що там сталося, тому порадьте мені якогось класного травматолога в Києві, у якого можна зробити рентген, – просить співачка.











Травма Jerry Heil, прем’єра Buntarka і Covid-19 у Дорофеєвої – ТОП новини українського шоу-бізнесу / 3 фотографии

Двадцятирічна співачка Валерія Цемко, відома під псевдонімом BUNTARKA, випустила новий кліп на пісню Доля. У чорно-білій відеороботі Валерія в образі фотомоделі показала свою роботу перед камерою. Сам сингл дівчина написала ще 14-річним підлітком, але тільки зараз презентувала свою творчість.

Читайте: Че там у хохлов: прем’єра нового альбому Yarmak

Відома українська співачка Надя Дорофеєєва активно розвиває свій блог в Instagram. У stories вона вирішила дати відповіді на запитання підписників. Прихильники співачки поцікавилися, чи хворіла вона на коронавірус. У відповідь Надя оприлюднила своє фото, зроблене за лаштунками “Танців з зірками”, та обмежилася одним словом: “Так”. Про свою хворобу артистка раніше не повідомляла.

Не могла вставати з ліжка: Мішель Андраде дістала серйозної травми