21 грудня відбувся фінал проекту Супер топ-модель по-українськи.

Переможницею проекту стала Тетяна Брик. Дівчина отримала 300 тисяч гривень і зніметься на обкладинку модного глянцевого журналу.

Таня активно веде свій блог в Instagram. Одразу після телевізійного фіналу шоу вона опублікувала пост зі словами вдячності своїм прихильникам та всій команді шоу.

– Winner! Так, друзі, я це зробила! Це шлях завдовжки у 6 років !!! І ось вона – ПЕРЕМОГА! Дуже дякую всім, хто за мене вболівав, і тим, хто ні. Дякую всій знімальній команді! Без вас всього б цього не було! І спасибі моїм батькам за те, що виховали таку людину! Всіх дуууже люблю!

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У своєму Instagram Таня публікує фото зі зйомок шоу і розповідає про те, що на проекті їй вдалося повністю розкритися.

– На проекті я розкрилася для вас повністю, і це не означає, що я вам нав’язую свої смаки і стандарти. Особисте життя – це справа кожного. Мій внутрішній звір не заважає нікому і проявляється за згодою. Моє життя таке, а це вже ваша справа – приймати це чи ні.

Таня часто ділиться корисними порадами з підписниками та розповідає секрети догляду за собою взимку. Модель рекомендує спати щонайменше 8 годин, дотримуватися водного балансу та вживати вітаміни.

Також Тетяна Брик закликає підписників займатися спортом разом із нею. Вона регулярно публікує комплекс своїх тренувань.

Після проекту модель співпрацювала з Charlotte Tilbury, Yohji Yamamoto, Harpers Bazaar, L’officiel, Vogue, Pepe Jeans. На її сторінці можна побачити багато фото з бекстейджу зйомок.