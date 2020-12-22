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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Як Макс Барських запалив у фіналі Супер топ-модель по-українськи

Український співак Макс Барських виступив на фіналі проекту Супер топ-модель по-українськи.

Фіналістами шоу стали Саша Литвин, Даша Майстренко і Таня Брик.

Останній кроком до оголошення переможця проекту стало яскраве дефіле у стилі шоу Victoria’s Seсret. Саме під музику Макса Барських виходили дівчата.

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– Коли дівчата читали свої маніфести, я розуміла, що пишаюся ними, за них не соромно. Саша, Даша і Таня – дорослі та усвідомлені. Цей той випадок, коли ти вже ні за кого конкретно не вболіваєш, тому що незалежно від того, хто переможе, всі троє – гідні звання переможниці, – зізналася ведуча Нового каналу Алла Костромічова.

Переможницею проекту Супер топ-модель по-українськи стала Тетяна Брик.

 

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Публикация от Топ-модель по-українськи (@topmodels_ukraine)

Макс Барських – La Plage

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